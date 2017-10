La maladie de Lyme gagne encore du terrain

Caroline Touzin



La maladie de Lyme a encore gagné du terrain au Québec. Depuis janvier, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a recensé 259 cas, soit 80 cas de plus que l'année dernière. Et l'année 2017 n'est pas terminée. Parmi les 259 Québécois qui ont contracté la maladie cette année, 184 l'ont acquise ici même au Québec, selon le plus récent bilan partiel du MSSS, publié ce mois-ci sur son site internet.