Les consultations externes réduites de 65 % au nouveau CHUM

Inquiet, M. Lambert a téléphoné au département de radiologie du nouveau CHUM pour se faire répondre qu'on était incapable de lui offrir une date de rendez-vous ou même de lui donner une idée des délais d'attente pour une telle échographie « non urgente », selon ce qu'il a raconté à La Presse. La réceptionniste lui aurait conseillé d'aller dans une clinique privée et de porter plainte s'il était insatisfait, décrit-il.

«C'est bien beau de se péter les bretelles en disant qu'on a déménagé Saint-Luc en quelques heures, mais si le nouvel hôpital n'offre pas les services qu'il est supposé offrir, on n'est pas plus avancé.»

UNE PÉRIODE D'ADAPTATION NORMALE, PLAIDE LE CHUM

Les activités cliniques - dont les consultations externes - ont été diminuées graduellement ces derniers mois en prévision des trois déménagements vers le nouvel hôpital, rappelle pour sa part la directrice des communications du CHUM Irène Marcheterre.

La lettre envoyée aux médecins lundi est un « rappel » pour s'assurer de ne pas augmenter trop rapidement le volume de patients dans le nouvel hôpital, précise Mme Marcheterre.

« On fonctionne dans le nouvel hôpital avec des capacités réduites pour donner le temps à tout le personnel de s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles façons d'offrir les soins aux patients », poursuit Mme Marcheterre.

Parfois « la technologie nous joue un tour » ou bien l'on découvre que le personnel a besoin d'une formation supplémentaire pour mieux apprivoiser cette nouvelle technologie, précise-t-elle. Il s'agit d'un processus normal dans un contexte de déménagement et de transfert aussi important, conclut la directrice des communications du CHUM.

Concernant le cas de M. Lambert, Mme Marcheterre indique que la « conjoncture du déménagement et du transfert fait en sorte qu'il est possible que des rendez-vous comme celui-ci soient reportés quelque peu ou qu'on ne puisse pas lui donner un rendez-vous pour l'instant ». Et qu'il se peut, dans ce contexte, qu'une employée du nouveau centre de rendez-vous lui ait conseillé de se tourner vers une clinique privée, dit la directrice des communications du CHUM.