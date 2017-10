Montréal: moins de surdoses liées au fentanyl en septembre

Alors que 50 victimes de surdose, dont 11 liées au fentanyl, ont été enregistrées en août, ces chiffres ont diminué à 35 victimes de surdose, dont une liée au fentanyl, au mois de septembre.

Le SPVM prévient toutefois que toutes les surdoses, mortelles ou non, ne lui sont pas nécessairement communiquées.

«Il y a eu une augmentation sensible des cas de surdoses en général et de surdoses causées par le fentanyl en août, mais on ne parle pas d'une crise. Par contre, nous demeurons préoccupés et nous travaillons avec nos partenaires pour faire de la lutte contre cette drogue une priorité», affirme la commandante Christine Christie, responsable de la coordination de la lutte contre le fentanyl au SPVM.

Projet échantillon

Vendredi dernier, ses enquêteurs de la section Crimes de violence (CDV) de la région Est ont arrêté trois autres présumés trafiquants de fentanyl dans la quatrième phase d'une enquête baptisée Échantillon, lancée après sept surdoses de fentanyl survenues dans la même journée, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, le 18 août dernier.

Jusqu'à maintenant, 15 individus soupçonnés d'avoir appartenu à un réseau, d'avoir mélangé de l'héroïne et du fentanyl et d'être à l'origine de 9 surdoses non mortelles intervenues depuis la mi-août ont été arrêtés et accusés.

À chaque phase, les policiers progressent dans leur enquête et, vendredi dernier, ils ont découvert une bonne quantité de fentanyl et démantelé ce qu'ils croient être la cache principale de l'organisation.

Pour le moment, la police, qui n'est pas encore parvenue à atteindre les têtes dirigeantes, considère ce réseau comme étant dirigé par des «relations éloignées des motards».

