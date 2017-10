 Journée des aînés: 1,5 million de Québécois sont âgés de 65 ans ou plus 

Mme Charbonneau souligne la nécessité de bâtir une «société ouverte et inclusive, pour tous les âges de la vie».

La Journée internationale des personnes aînées a été proclamée par l'Organisation des Nations Unies en 1990. Elle se veut un moment annuel de réflexion sur les questions entourant les droits des aînés et les principes qui y sont rattachés, soit l'indépendance, la participation, l'épanouissement personnel et la dignité.

Le thème de cette journée est «Bien vieillir ensemble».

Au Québec, l'espérance de vie est de 80,8 ans chez les hommes, et de 84,5 ans chez les femmes.

On estime le nombre de Québécois âgés de 65 ans et plus à 1,5 million, ce qui correspond à 18% de la population totale.