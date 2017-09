Le nouveau CHUM sera bientôt prêt à accueillir les patients

Le premier ministre Philippe Couillard et plusieurs membres de son gouvernement ont assisté, dimanche, à l'inauguration des nouveaux édifices de la deuxième phase de construction du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

Les trois bâtiments, qui comptent chacun 25 étages, abriteront les services diagnostiques thérapeutiques et d'hospitalisation, l'urgence ainsi que les services de soutien clinique et logistique, qui comprennent entre autres les laboratoires, la pharmacie, la pathologie et la banque de sang.

Les premiers patients devraient être accueillis dans ces nouveaux bâtiments à partir du 8 octobre.

M. Couillard a visité les installations dimanche, en compagnie notamment du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, et de la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David.

Selon le premier ministre, il s'agit d'un «complexe hospitalier universitaire parmi les plus vastes et les plus modernes d'Amérique du Nord» qui offrira «une expérience de soins axée encore davantage sur les besoins des patients».

M. Barrette a souligné que le nouveau CHUM avait été conçu «de manière à redéfinir l'expérience de soins des patients afin de donner à celle-ci une dimension plus humaine et collaborative».

«Il s'inscrit de manière parfaitement cohérente avec nos efforts en vue de placer les usagers au centre de l'offre de service. Ce grand projet de société permet de repenser nos façons de faire, en mettant l'accent sur la qualité et l'accessibilité des services, et ce, de manière à avoir un effet durable sur le mieux-être de la population québécoise», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le nouveau complexe du CHUM comptera notamment 772 chambres individuelles, une cinquantaine de cliniques et plus de 400 salles d'examens. Sa salle d'urgence pourra accueillir 65 000 visites par an.

Le Centre de recherche du CHUM a pour sa part été inauguré en 2013.