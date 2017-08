Les médecins «résistants au changement», dit Gaétan Barrette

La Presse révélait ce matin les résultats d'un sondage fait par l'Association médicale canadienne (AMC) qui démontre que le Québec est en retard sur les autres provinces quant à l'informatisation du système.

«On parle des médecins dans leurs cabinets. Il y a plein de produits offerts sur le marché pour s'informatiser. Je n'ai pas le pouvoir de prendre les médecins par la main chaque matin et de leur dire: "achète-toi donc un dossier médical numérique". Ils ont les sous pour le faire», a déclaré le ministre en marge d'une annonce à l'hôpital Sainte-Justine.

Il estime que le gouvernement a fait son travail en matière d'informatisation dans le système de santé. «On est en train de le faire et on en a encore pour deux ans : notre réseau va être numérique mur à mur d'ici environ 2019. On sera la première province au Canada à le faire», dit Gaétan Barrette.

Le ministre de la Santé s'est par ailleurs félicité des résultats du sondage de l'AMC qui montrent que les médecins québécois acceptent plus de nouveaux patients qu'ailleurs au pays.

Gaétan Barrette y voit un effet évident de la loi 20. «La loi a eu cet impact-là. Elle a été faite parce que les données montraient clairement qu'il y avait une problématique de moins de patients inscrits et de moins d'heures de travail. Le mérite revient aux médecins qui ont commencé à relever le défi», dit le ministre.