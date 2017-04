Trois nouvelles super-cliniques dans le nord de Montréal

Trois nouvelles super-cliniques voient le jour dans le nord de Montréal, portant à six le nombre de ces établissements dans la province.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a annoncé lundi après-midi que trois groupes de médecine de famille (GMF) du nord de la métropole viennent d'obtenir le statut de super-cliniques.

Plus d'heures d'ouverture

Les super-cliniques devront respecter plusieurs exigences, notamment celles d'ouvrir leurs portes 12 heures par jour, sept jours sur sept et d'offrir 20 000 consultations par année. Un service de prélèvement et d'imagerie médicale doit également être disponible sur place.

Le ministre Barrette compte ouvrir 50 super-cliniques au Québec d'ici 2018. Actuellement, six ont ouvert leurs portes. De ce nombre, quatre sont situées sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'île-de-Montréal. La clinique médicale Le Plein Ciel a été la première à obtenir le statut de super-clinique en novembre dernier.

Devant la réticence de plusieurs GMF et cliniques-réseau à devenir des super-cliniques, le ministre Barrette leur avait donné jusqu'au 31 mars dernier pour se transformer, sous peine de voir leurs subventions diminuer. Cette échéance a finalement été reportée d'un an. Les cliniques-réseau ont jusqu'au 1er avril 2018 pour décider si elles deviendront ou non des super-cliniques.

Les trois nouvelles super-cliniques