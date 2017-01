 Hausse de la taxe sur le tabac et taxe sur les boissons sucrées proposées 

Pour assurer le financement, les quelque 880 organisations membres du Regroupement proposent d'augmenter la taxe sur le tabac et d'imposer une taxe sur les boissons sucrées.

Elles demandent au gouvernement d'entreprendre des actions concrètes dès le prochain budget.

Le Regroupement souligne que la taxe québécoise de 29,80 $ par cartouche de cigarettes est la plus basse au Canada, loin derrière la moyenne canadienne de 51,87 $. Il estime qu'une augmentation de 1 $ par paquet serait dissuasive et permettrait de réduire le nombre de fumeurs québécois de 100 000.

Les organisations membres rappellent que le tabagisme et certaines maladies qui y sont liées coûtent très cher à la société québécoise. Outre les impacts sociaux et humains liés à la mort prématurée de près de 20 000 personnes par année et aux souffrances qui y sont associées, les coûts annuels directs assumés par le ministère de la Santé totaliseraient 3,4 milliards. L'impact économique de ces maladies, incluant les coûts indirects, atteindrait près de 10 milliards chaque année, selon Mélanie Champagne, membre de l'exécutif du Regroupement.

Quant à la taxe sur les boissons sucrées, le Regroupement affirme que les résultats des mesures implantées ailleurs dans le monde démontrent qu'elle diminue de manière considérable la consommation de sucre responsable des maladies liées à l'obésité. Il demande donc au gouvernement d'implanter une taxe de 10 cents le litre. Les revenus escomptés de cette nouvelle taxe seraient de 720 millions.