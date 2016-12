Les urgentologues à bout de souffle

Au MSSS, on assure qu'aucun poste de médecine d'urgence n'a été retranché en 2016 et que des postes ont été accordés pour 2017, dont un à deux pour l'hôpital Santa Cabrini.

« Les gens sont fatigués moralement et physiquement. Ils travaillent dans des conditions difficiles. Faire des listes de garde devient très difficile », ajoute-t-il, tout en refusant de montrer du doigt les dirigeants du CIUSSS, qui font selon lui leur possible pour corriger la situation. Pour des raisons personnelles, mais aussi parce que la gestion des urgences devient de plus en plus difficile, le D r Nseir a démissionné dernièrement de ses fonctions de chef des urgences de l'hôpital Santa Cabrini.

Le D r Anas Nseir, coordonnateur des urgences pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, qui gère les urgences de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, de l'hôpital Santa Cabrini et de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, s'inquiète grandement de la situation. « Depuis un an, la situation est extrêmement difficile à gérer. Au seul hôpital Santa Cabrini, nous avons perdu quatre urgentologues dernièrement et nous ne pouvons pas pourvoir ces postes. On ne voit pas la fin. La pression est énorme sur ceux qui restent », dit le D r Nseir, qui croit que si rien ne bouge, une crise touchera le milieu en 2017.

Au MSSS, on affirme que « l'orientation ministérielle d'augmenter le pourcentage de la population inscrite auprès d'un médecin de famille demeure ». Pour tout nouveau médecin de famille commençant sa pratique, les activités de prise en charge sont obligatoires. « Il s'agit de 12 heures par semaine, soit l'équivalent d'une inscription de 500 patients », explique le MSSS, qui ajoute que les médecins de famille peuvent tout de même demander une dérogation à cette obligation.

« On nous prévient toutefois de ne pas compter sur une telle dérogation, comme quoi elles seront "exceptionnelles" et que chacune d'elles sera évaluée scrupuleusement par le Ministère », dénonce la Dre Chau.

APPEL À LA SOUPLESSE

Dans une lettre qui sera envoyée sous peu au ministre Barrette, les finissants en médecine d'urgence et d'autres signataires demandent au gouvernement de faire preuve de plus de souplesse afin de permettre aux jeunes urgentologues de rester au Québec. « Si rien n'est fait, le Québec va perdre son expertise en médecine d'urgence », estime le Dr Nseir.

En forçant les médecins à augmenter leur prise en charge, Québec veut que de plus en plus de Québécois aient un médecin de famille et puissent ainsi éviter d'aller aux urgences. « Mais même si les gens sont de plus en plus nombreux à avoir un médecin de famille, il va toujours y avoir des crises cardiaques et des grosses urgences. Nous, on est formés pour ces cas-là. Pourquoi nous empêcher d'agir ? », demande la Dre Chau.

En attendant, les besoins sur le terrain sont criants, selon la Dre Chau et ses collègues signataires. Selon des données du MSSS sur les priorités par établissement pour la prochaine année, différents hôpitaux ont besoin de médecins aux urgences.

Le Dr Nseir explique que le manque d'effectifs médicaux dans plusieurs urgences du Québec force les médecins sur place à travailler de plus en plus, au détriment de leur santé et, à terme, de la qualité des soins. « Nous sommes d'accord qu'il fallait augmenter la prise en charge des patients. Mais actuellement, le changement se fait trop vite, et ça comporte des risques », dit-il.