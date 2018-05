Rassemblement contre la tenue de rodéos à Québec

«Nous croyons qu'il est cruel et non nécessaire d'infliger aux animaux du stress, de la détresse physique et psychologique et des risques de blessures pouvant causer la mort pour le divertissement», explique le comité organisateur, formé de l'Association Terriens, de Kebek Animal Rights Association (KARA) et de l'organisme Ma Voix pour Eux.

> Lisez l'article complet sur le site internet du Soleil