Le bruit à Varennes ralentira le chantier Turcot

En conséquence, il autorise la circulation de leurs camions, mais la réduit à une moyenne des passages enregistrés en 2014 et 2015, soit avant que la situation «atteigne un point critique» pour les familles en cause.

Deux entreprises sont touchées par cette décision : la première, et principale mise en cause, est le Groupe CRH Canada, division de Demix Construction, une multinationale du béton et des matériaux de construction qui a obtenu en 2015 un contrat exclusif de fourniture de pierre concassée pour la construction des remblais de l'échangeur Turcot.

L'injonction n'interdit pas tout camionnage sur le chemin de la Butte-aux-Renards, mais les centaines de camions qui circulaient en procession sur cette modeste route à deux voies ne pourront plus circuler le soir, la nuit et les fins de semaine.

«La vie est précieuse, comme l'a dit le juge dans sa décision, ajoute la résidante. Nous, ce qu'on a perdu pendant deux ans, on ne pourra pas le retrouver. Il y a des enfants qui ont des problèmes à l'école. Essayez d'étudier avec des poids lourds qui font trembler la maison, qui éclairent l'intérieur de la chambre toute la nuit. Ça dort mal, quand on réussit à dormir. Il y a des gens qui ont fait des dépressions sur la Butte.»

«On n'a plus de vie. On est confinés dans nos maisons, on ne peut plus rien faire à l'extérieur. On voulait absolument que ça cesse et on est très contents d'avoir été entendus par la Cour. Notre vie a été littéralement empoisonnée pendant deux ans», affirme Annie Beauregard, qui ne s'émeut guère des dommages allégués par les constructeurs de l'échangeur Turcot.

La nuit, c'est encore pire. L'étude de la Ville dénombre 149 camions à benne et 917 poids lourds de plus de 10 mètres, soit un total de 1066 camions, en moyenne, chaque nuit, entre 20 h et 7h.

À la fin de l'été 2016, la Ville de Varennes fait réaliser des comptages. Au mois d'août, on dénombre chaque jour le passage de 353 camions à benne et 281 camions de plus de 10 mètres, en moyenne, entre 7h et 20h.

L'injonction est interlocutoire en attendant que la poursuite en dommages déposée par 26 résidants de la Butte-aux-Renards soit disputée sur le fond. Dans sa décision, le juge laisse entendre que la cause pourrait être entendue par le tribunal dans un an ou deux.

«La vie et la santé des citoyens de la Butte-aux-Renards valent plus que le chantier Turcot», écrit le juge dans une décision de 29 pages qui devrait faire date en matière de nuisance de voisinage.

Lors des auditions de leur cause devant la Cour supérieure du Québec, les déclarations sous serment de 18 résidants du chemin de la Butte-aux-Renards ont été déposées pour témoigner du manque de sommeil, des troubles de santé et des nuisances quotidiennes vécues par les résidants depuis deux ans. Extraits.

« Mon conjoint et moi avons acheté la maison de nos rêves en 2013. De 2013 à 2015, il y avait du camionnage sur le chemin, mais je pouvais tolérer. De mai à octobre 2016, le débit de circulation est devenu tel que je ne pouvais rester au lit pour me reposer, les vendredis et samedis. Les bruits de moteurs, de silencieux, des freins et les vibrations occasionnés par les camions me tiennent éveillée la nuit. Nous voyons sans cesse la lueur des phares des camions dans nos fenêtres. Je suis fatiguée et impatiente. Le bureau est devenu un endroit d'évasion et de calme. » - Line Bédard

« Je suis né et j'ai grandi sur le chemin de la Butte-aux-Renards. J'ai acheté ma maison en 1990. La situation du camionnage est intolérable depuis 2016. Le bruit causé par les camions nuit à mon sommeil. Je dois dormir avec des bouchons et utiliser des médicaments pour dormir. J'ai fait une dépression en raison de mon épuisement en janvier 2017. Le bruit est omniprésent. De simples activités comme lire ou regarder un film deviennent complexes, malgré les fenêtres fermées. » - Réjean Cormier

« J'habite sur le chemin de la Butte-aux-Renards depuis 2010. Au fil des ans, nous nous sommes rendu compte que la carrière opérait parfois le soir et même la fin de semaine, mais ça ne durait jamais très longtemps, une semaine ou deux par année. À partir du printemps 2016, le nombre des camions et les horaires de circulation sont devenus un lourd fardeau. Mon conjoint, mes enfants et moi nous réveillons fréquemment la nuit. Le manque de sommeil nous apporte fatigue, irritabilité accrue, sentiment d'impuissance, d'injustice, migraines, manque d'énergie. La poussière entre par les fenêtres. Mon conjoint a des sinusites de plus en plus fréquemment. Mon fils est asthmatique et éprouve souvent de la difficulté à respirer. Nous perdons notre humanité. » - Caroline Morrisson

« Je vis sur le chemin de la Butte-aux-Renards avec ma conjointe et ma fille Léa, 5 ans, depuis février 2010. Le bruit des camions et les vibrations causées par le camionnage perturbent mon sommeil. Mes problèmes de santé se sont amplifiés depuis mai 2016. Je vis régulièrement des crises de colère. Notre fille se réveille plusieurs fois la nuit en pleurant. Le manque de sommeil l'affecte directement. Tous les soirs, elle nous demande s'il y aura des camions, si elle peut faire du vélo ou prendre une marche. » - Éric Ruel

« Je vis sur le chemin de la Butte-aux-Renards depuis 16 ans. En 2016, tout a changé. Les camions ont commencé à rouler jour et nuit. Les cyclistes ont disparu. Il est devenu impossible de dormir. Les vrombissements des camions étaient insupportables. L'agression par le bruit se poursuivait et la pression et le stress montaient de jour en jour. Je suis maintenant forcé de dormir avec ventilateur et bouchons au sous-sol. Je suis habité par un sentiment de découragement et d'injustice extrême. J'ai l'impression de m'être fait voler ma vie. » - Maxime Parent