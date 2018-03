Le baptême persiste en région

Même si la foi catholique périclite partout au Québec, le baptême se porte mieux en région que dans les grandes villes. Certaines exceptions confirment toutefois la règle : la Gaspésie et Mont-Laurier ont des taux presque urbains, alors que Québec est la grande ville où les parents font le plus souvent baptiser leurs enfants.

LA DIFFÉRENCE ENTRE LES VILLES ET LA CAMPAGNE

Environ 14 % de la population catholique du diocèse de Saint-Jean-de-Longueuil vit dans des villages et de petites villes rurales. Colette Beauchemin, responsable de la catéchèse pour les enfants âgés de 8 à 13 ans dans le diocèse, voit assurément la différence entre la ville et la campagne. « Les milieux sont plus homogènes, la vie communautaire est plus riche, dit Mme Beauchemin. Les gens se connaissent, ils participent à la vie de paroisse, par exemple à Saint-Rémi. Les cours de préparation à la première communion sont l'occasion pour les familles de se fréquenter. Cela dit, dans les milieux urbains, une partie de l'immigration est latino-américaine et souvent, pour ces familles, la vie catholique est très importante. »

LA PARTICULARITÉ DES ÎLES

Si la Gaspésie a des taux de baptême similaires à Montréal, les Îles-de-la-Madeleine, qui font partie du diocèse de Gaspé, ont des taux de sacrement parmi les plus élevés au Québec. Le taux de baptême est de 7,5 pour 1000 catholiques, comme à Valleyfield, Nicolet ou Chicoutimi. Les taux de première communion et de mariage, respectivement 6,7 et 1,3 pour 1000 catholiques, sont particulièrement forts : si les Îles étaient un diocèse à part, les Madelinots seraient au premier rang au Québec à cet égard, avec un taux deux fois plus élevé que la moyenne québécoise.

LES AUTRES MARIAGES RELIGIEUX

Les mariages catholiques représentent moins de la moitié des mariages religieux au Québec : en 2016, il y a eu 3900 mariages catholiques et 9000 mariages religieux en tout (dont 86 entre conjoints du même sexe), selon les données de l'Assemblée des évêques et de l'Institut de la statistique. Le nombre de mariages civils, lui, est de 12 260.

LE DÉCLIN EN CHIFFRES

1991

79 080 baptêmes pour 97 350 naissances au Québec

2004

50 100 baptêmes pour 74 070 naissances au Québec

2011

45 600 baptêmes pour 88 620 naissances au Québec

2016

33 420 baptêmes pour 86 400 naissances au Québec

Source : Assemblée des évêques du Québec

Diocèses ayant le plus grand nombre de baptêmes

(pour 1000 catholiques)

Joliette (8,4)

Nicolet (7,8)

Valleyfield (7,5)

Chicoutimi (7,5)

Québec (6,2)

Diocèses ayant le plus petit nombre de baptêmes

(pour 1000 catholiques)

Rouyn-Noranda (1,5)

Montréal (4,0)

Gaspé (4,2)

Gatineau (4,4)

Mont-Laurier (5,4)

Diocèses ayant le plus grand nombre de mariages

(pour 1000 catholiques)

Chicoutimi (1,0)

Gaspé (1,0)

Mont-Laurier (0,9)

Sherbrooke (0,8)

Valleyfield (0,8)

Diocèses ayant le plus petit nombre de mariages

(pour 1000 catholiques)

Rouyn-Noranda (0,1)

Saint-Hyacinthe (0,3)

Saint-Jean-de-Longueuil (0,5)

Saint-Jérôme (0,5)

Source : Assemblée des évêques du Québec