Transport collectif à Québec: la CAQ trouve le projet «très intéressant»

Éric Caire, le leader parlementaire du deuxième groupe d'opposition et porte-parole responsable de la capitale nationale pour la CAQ, a dit lundi que le projet tel que présenté « répond à nos demandes », notamment en y incluant « une déserte des banlieues qui est sérieuse [et] efficace ».

« Le projet qui a été proposé par le maire Labeaume est intéressant et recevra notre appui pour le financement qui a déjà été précisé, [c'est-à-dire] à la hauteur de 60% des 2,9 milliards » qu'il doit coûter, a affirmé M. Caire en conférence de presse à la salle Evelyn Dumas de l'Assemblée nationale.

« On est très conscients que ce qu'on dit ne plaira pas dans un premier temps à des gens qui seraient favorables à la CAQ. En même temps, je pense que comme élu, on a le devoir de faire connaître notre opinion. On a pris le temps d'y réfléchir, on n'a pas réagi à chaud vendredi [et] on en arrive à la conclusion que bien que perfectible, le projet est intéressant », a-t-il ajouté.

La CAQ souhaite également que le système de transport en commun de Québec soit interconnecté à un futur troisième lien routier reliant la capitale à la Rive-Sud. Ce troisième lien, que le parti mettrait en chantier dans un premier mandat, coûterait moins de 4 milliards, a dit Éric Caire.

« On a une étude (...) qui dit [le troisième lien] coûterait plus ou moins 4 milliards, à 30% de marge d'erreur. Dans l'étude, il est aussi mentionné qu'on pourrait trouver une autre solution pour un troisième lien qui coûterait moins cher. Alors nous, on a dit : bien, on adopte la solution moins chère. Sauf qu'elle n'est pas encore chiffrée. (...) Ce qu'on sait, c'est que ça sera moins de 4 milliards », a-t-il poursuivi.