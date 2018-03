Guichets en région: Québec veut entendre Desjardins et les banques

(Québec) À la demande du Parti québécois (PQ), la commission parlementaire de l'aménagement du territoire a décidé unanimement jeudi de convoquer Desjardins et l'Association des banquiers canadiens pour qu'ils expliquent pourquoi des services financiers et des guichets automatiques cessent leurs activités dans certaines régions du Québec.

La commission s'est dotée d'un mandat d'initiative et convoquera en mai les grandes institutions financières, de même que la Fédération québécoise des municipalités et un expert universitaire. La date précise n'est toujours pas définie.

« Depuis l'automne dernier, des petites municipalités ont vu leurs services financiers fermer. Elles ont vu des guichets automatiques disparaître et [on leur dit] que tout se fait désormais par internet, avec les achats électroniques. Or, dans certaines municipalités, il n'y a souvent pas d'internet haute vitesse », résume Sylvain Gaudreault, député péquiste de Jonquière.

« Desjardins et les banques restent des entreprises indépendantes, mais il y a certainement une manière de voir comment on peut continuer à offrir des services financiers. (...) C'est avec ces intervenants qu'on sera capable d'identifier des solutions », poursuit-il, énumérant quelques pistes de réflexion comme la capacité des municipalités d'offrir un local où installer un guichet ou bien assurer la diffusion d'internet sur l'ensemble du territoire.

« Pour les gens en région, je pense que c'est très important et les parlementaires veulent aller au fond des choses. (...) Il y a déjà eu plusieurs fermetures annoncées dans différentes municipalités et on a besoin de comprendre », affirme de son côté le libéral Guy Ouellet, président de la Commission de l'aménagement du territoire.

« C'est très important pour nous que les guichets automatiques et que les services financiers soient maintenus dans les diverses régions du Québec. On sait que parfois, c'est une question vitale dans certaines régions pour ce qui est de la vitalité, du développement ou du maintien de l'activité économique des régions », dit pour sa part la députée caquiste Geneviève Guilbault.

Rencontre entre Desjardins et les représentants municipaux

En février dernier, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a demandé au Mouvement Desjardins d'émettre un moratoire sur les fermetures de guichets automatiques et de comptoirs de services en région.

Le président de la FQM, Jacques Demers, rencontre d'ailleurs le PDG du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, en fin d'après-midi à Montréal, pour discuter de ce dossier. La FQM a annoncé un point de presse après la rencontre.

« La disparition de ces services suscite des inquiétudes majeures dans toutes les régions. Il faut que les besoins du milieu soient mieux écoutés », avait souligné le président Jacques Demers, réagissant aux inquiétudes des maires de plusieurs municipalités qui s'étaient exprimés dans un reportage de La Presse ».

« Nous tenons à souligner que nous sommes très sensibles à la réalité des régions », avait fait savoir à l'époque une porte-parole de Guy Cormier, président de Desjardins.

« Nous souhaitons continuer de regarder avec la Fédération les solutions qui peuvent s'appliquer dans l'évolution de notre réseau, dont la présence de nos guichets automatiques [...] », avait-elle ajouté.

- Avec Isabelle Ducas, La Presse