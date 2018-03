Tramway à Québec: un projet de 3 milliards dévoilé vendredi

(Québec) C'est vendredi que la Ville de Québec compte rendre public son projet de tramway, dont le coût estimé est d'un peu plus de trois milliards. Pour l'heure, la Capitale demande entre 215 et 250 millions au gouvernement du Québec pour la préparation des plans et devis de ce projet.

Au cours des dernières heures, le maire de Québec Régis Labeaume et des fonctionnaires ont présenté le projet à plusieurs groupes, notamment les différents caucus des partis représentés à l'Assemblée nationale.

La mise en service se ferait sur un horizon de cinq ans, après de feu vert du gouvernement.

Le projet de « transport structurant » est en bonne partie intermodal, des autobus conventionnels amèneront les passagers vers l'élément nouveau du système, soit le tramway.

Pour le tramway, on prévoit un nouveau parcours vers le Nord, suivant l'autoroute des Laurentides jusqu'au Nord de la Capitale. On desservira ainsi Expo-Cité et Place Fleur de Lys. Dans la basse ville, le tramway rentrera dans la falaise un peu à l'est de la côte d'Abraham, près du tunnel désaffecté où Robert Lepage a déjà pensé installer un théâtre expérimental. Après des stations sur Place d'Youville et le Complexe G, le tramway sortira du sol au niveau de la rue Cartier, pour se rendre jusqu'au futur édifice du Phare, près des ponts.

Le ministre des Finances, Carlos Leitao, aura un mot pour le projet dans son budget du 27 mars, indique-t-on. Mais au gouvernement on confie que le projet est encore nébuleux sous plusieurs aspects. Compte tenu de la faiblesse de la popularité du PLQ dans la région, toutefois, personne ne voudra heurter de front l'administration Labeaume.