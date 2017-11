Courte victoire pour Sylvie Parent à Longueuil

Au terme d'une campagne électorale serrée, Sylvie Parent a gagné à l'arraché la mairie de Longueuil en obtenant 118 votes de plus que sa plus proche adversaire. Mme Parent se retrouve toutefois en position minoritaire au conseil municipal n'ayant réussi à faire élire que 5 des 15 conseillers municipaux de son équipe.

Mme Parent a coiffé à la ligne d'arrivée Josée Latendresse, en récoltant 42,7 % des voix contre 42,5 %. Mme Parent qui était conseillère municipale depuis 2009 avec Action Longueuil, prend ainsi le relais de Caroline St-Hilaire. Cette dernière avait annoncé son départ de la politique en février dernier après huit ans à l'hôtel de ville, désignant Mme Parent comme sa dauphine.

Le résultat de dimanche soir est apparu comme la reprise de la course à la direction d'Action Longueuil qui a divisé les forces vives de ce parti le printemps dernier. Mme Parent avait alors gagné de peu sur son adversaire Josée Latendresse, aussitôt partie fonder un nouveau parti politique, Longueuil Citoyen.

Sylvie Parent s'est adressée à ses partisans vers 00h20. «C'est un immense honneur et un immense privilège de m'adresser à vous comme nouvelle mairesse de Longueuil», a-t-elle d'abord lancé.

Elle a ensuite félicité pour leur victoire, ses collègues de Montréal, Valérie Plante et de Brossard, Doreen Assaad. «Ensemble, nous allons faire avancer la région métropolitaine», a-t-elle dit.

Puis, elle a affirmé qu'elle acceptait les résultats serrés avec «humilité». «Je prends acte de ce que vous me dites : Sylvie, on te surveille. [...] Je vais vous convaincre que vous avez fait le bon choix», a déclaré la nouvelle mairesse.

Le suspens aura été total jusqu'à la fin du dépouillement du vote. La centaine de partisans d'Action Longueuil sont restés «sur le bout de leur chaise toute la soirée» toute la soirée, comme l'avait souligné l'animateur de foule. Le taux de participation provisoire a été de 32,6 %, soit en deçà de celui de 2013 (34 %).

Peu après 23h30, alors que les candidats d'Action Longueuil étaient déjà montés sur scène pour accueillir Mme Parent qui s'apprêtait à s'adresser à la centaine de partisans rassemblés, tout le monde est retourné dans la salle. Il ne restait que deux boîtes de scrutin à ouvrir, ce qui pouvait faire basculer l'issue du vote.

À minuit, le Bureau d'élection Longueuil confirmait que le personnel était à la recherche des dernières feuilles de résultats. «Les scrutateurs ont terminé et on ne trouve plus les feuilles de résultats», a expliqué la responsable des communications Caroline Pelletier. Du coup, l'attente a repris.

Avant que le résultat final ne soit connu, beaucoup de personnes présentes avaient les bras croisés, l'air préoccupé. Ils attendaient surtout que les mouvements de va-et-vient cessent. Il y avait de la nervosité dans l'air.

D'heure en heure, la soirée électorale a créé des espoirs puis de l'incertitude dans le camp des deux meneuses. Cette incertitude était vraisemblablement liée à la présence d'une troisième aspirante, Sadia Groguhé d'Option Longueuil qui a récolté 14,6 % des voix.

Chez Longueuil Citoyen, l'ambiance a également suivi le rythme de la sortie des résultats.

Toute la soirée, les résultats ont entraîné les sympathisants dans les montagnes russes.

Le directeur de la campagne de Mme Latendresse, Stevens Héroux a indiqué qu'il est possible que Longueuil Citoyen demande un recomptage. «Le score est tellement serré qu'on va prendre le temps d'y réfléchir. On a quatre jours pour décider si l'on demandera un recomptage», a indiqué M. Héroux.

À 20h40, les premiers chiffres favorables à Mme Latendresse ont soulevé l'enthousiasme chez les sympathisants. Les applaudissements ont fusé et une ambiance plus festive s'est installée. Mais personne ne se faisait d'illusion : la soirée serait à l'image de la campagne, très serrée.

À 21h, question de mettre l'assemblée au parfum des progrès de Mme Latendresse, l'animateur Philippe Bélisle, s'est avancé au micro et a souligné qu'«il y a un vent de changement dans l'air». Du même souffle, il a souligné que plusieurs candidats venaient de faire leur entrée. Parmi eux, on comptait Lyette Bouchard, tout sourire et heureuse de l'allure de la campagne qu'elle a mené. «C'est beaucoup de travail. J'ai commencé en juin dernier et cela en valait la peine», a-t-elle soutenu.

Dès 10h dimanche matin, les 495 bureaux de vote regroupés dans 38 lieux différents à travers Longueuil, ont été pris d'assaut. Au Bureau d'élection de Longueuil, on soulignait qu'il y «vraiment beaucoup de monde à l'ouverture» des bureaux de vote. Mais de toute évidence, les Longueuillois n'ont pas poursuivi sur leur lancée puisque c'est moins d'un électeur sur trois (32,6 %) qui s'est prévalu de son droit de vote.