Près de 5300 clients demeurent sans électricité au Québec

En plus du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les régions de la Montérégie, du Nord-du-Québec, des Laurentides, de l'Estrie et du Bas-Saint-Laurent étaient les plus affectées.

Ces abonnés d'Hydro-Québec pourraient devoir attendre encore toute la journée avant de retrouver l'électricité, selon la société d'État.

Jonathan Côté, porte-parole d'Hydro-Québec, a expliqué mardi soir que les interruptions persistaient en raison de l'ampleur des dommages observés sur l'ensemble du réseau de transport d'électricité.

«Normalement, on voit quelques centaines d'endroits où l'on doit intervenir, mais ici on avait au total environ 1600 pannes», a indiqué M. Côté.

Il ajoute que certaines des réparations doivent maintenant être effectuées dans des régions plus boisées et éloignées, des travaux qui sont donc plus longs.

Environ 400 équipes d'Hydro-Québec étaient toujours à pied d'oeuvre pour rétablir la situation mardi soir, dont 800 monteurs de ligne.

Au plus fort de la panne lundi, ils étaient plus de 200 000 clients d'Hydro-Québec sans électricité.

Une tempête en provenance de la Nouvelle-Angleterre a causé des forts vents, lundi, soufflant à 70 kilomètres à l'heure accompagnés de rafales allant jusqu'à 90 kilomètres à l'heure par endroits.

En l'espace de 36 heures, dimanche et lundi, 98 millimètres de pluie sont tombés dans la région d'Ottawa et de Gatineau, selon Environnement Canada.

Les régions de l'Estrie, des Hautes-Laurentides et de la Haute-Mauricie ont également été particulièrement touchées avec des précipitations allant jusqu'à 60 millimètres de pluie, lundi.