Une tornade a frappé Mont-Laurier dimanche

« Suite à l'examen des différentes photos et vidéos, et à la vue des dommages qui ont été causés, on peut dire que c'était une tornade », a dit à La Presse le météorologue d'Environnement Canada, Alexandre Parent. « Le niveau F0 est le plus faible niveau de tornade, mais une tornade d'une telle intensité peut quand même causer des dommages importants », a précisé M. Parent.

Dimanche soir, la Sûreté du Québec (SQ) a fait état de toits endommagés, de fils électriques jonchant des rues et d'arbres bloquant certaines routes à Mont-Laurier et près de Rivière-Rouge.

Aucune victime n'a été rapportée. « Il ne semble pas y avoir de blessés », a indiqué un porte-parole de la SQ, Stéphane Tremblay.

Les rafales ont provoqué des pannes sur le réseau d'Hydro-Québec et ont privé d'électricité des milliers de foyers dans la région des Laurentides dimanche soir.

La septième tornade de l'année au Québec

Selon Environnement Canada, la tornade de dimanche est la « septième » à toucher le Québec durant l'année 2017. « Pour la province du Québec en entier, la moyenne est de six tornades observées par année. On est juste au-dessus de la moyenne. Ce n'est pas une situation exceptionnelle », a indiqué Alexandre Parent qui soutient que la température que le sud de la province a connue dimanche en est la cause.

« On avait des températures plus élevées que la normale hier avec de l'humidité plus élevée que la normale. Quand ces conditions météorologiques rentrent en contact avec de l'air un peu plus froid, ça provoque des tornades », a-t-il indiqué.

Dimanche, la température au sud du Québec se situait entre « 18 ° et 26° Celsius ». « Si la température était de 12° à Mont-Laurier hier, la tornade n'aurait pas eu lieu », a précisé le météorologue.