Jouez au ministre des Finances

Éducation et famille

172 Millions Augmenter le tarif des garderies de 7 $ à 10 $

Les libéraux se sont penchés sur cette proposition et ont finalement opté pour l'indexation des tarifs lors de la récente campagne électorale. Le Parti québécois s'est engagé à maintenir le tarif à 7 $ jusqu'à ce que le réseau soit terminé, c'est-à-dire lorsque le nombre de places atteindra 250 000. Augmenter le tarif des garderies pourrait toutefois avoir un impact important chez les mères de famille monoparentale et les familles à faible revenu. Ce calcul est basé sur 220 500 places en garderie (total prévu en mars 2013).

51

Millions Annuler la bonification du régime de prêts et bourses

Pour atténuer les conséquences de la hausse des droits de scolarité, le gouvernement Charest avait bonifié le régime de prêts et bourses. À son arrivée au pouvoir, le Parti québécois a annulé la hausse des droits de scolarité. Dans son budget, il rétablit l'aide financière à ce qu'elle était en 2011-2012.

50

Millions Réduire le budget des commissions scolaires

Après des compressions de près de 150 millions en deux ans dans leur budget administratif, les commissions scolaires ont vu leur budget amputé de 100 millions en 2012-2013. Oserez-vous imposer des coupes supplémentaires de 50 millions sur un budget total d'environ 10,6 milliards ?

Taxes et impôts

322

Millions Créer un quatrième palier d'imposition

Il s'agit d'une mesure adoptée dans le présent budget. Actuellement, les contribuables dont le revenu est de 41 095 $ ou moins ont un taux d'imposition de 16 % ; ceux qui gagnent entre 41 095 $ et 82 190 $ sont imposés à 20 % ; ceux qui gagnent plus de 82 190 $ le sont à 24 %. En 2013, un quatrième palier d'imposition sera ajouté: les revenus de plus de 100 000 $ seront imposés à 25,7 %.

240

Millions Réduire le crédit d'impôt sur les gains en capitaux

Le gouvernement Marois a initialement manifesté son intention de réduire de moitié la déduction pour les gains en capitaux, la faisant passer de 50 % à 25 %. L'idée a été abandonnée. Si on la ramenait, le gouvernement pourrait récupérer une somme estimée à 240 millions.

13,8

Millions Augmenter les droits d'immatriculation

Pour les véhicules de promenade, les droits d'immatriculation s'élèvent à 117 $. Une augmentation de 3 $ toucherait 4,6 millions de personnes.

400

Millions Réduire les crédits d'impôts pour les entreprises

Les crédits d'impôt des entreprises représentent actuellement 4 milliards de dollars. En les réduisant de 10 %, le gouvernement pourrait récupérer 400 millions.

315

Millions Augmenter les tarifs d'électricité

Le Parti québécois s'est engagé à annuler la hausse de 1 cent le kilowattheure en cinq ans du prix du bloc patrimonial annoncée en mars 2010. Dans le budget 2013-2014, il opte plutôt pour une indexation. En rétablissant la hausse et en la devançant d'un an, le tarif augmentera entre 2013 et 2018, ce qui se traduira par une hausse de 3,7 % par année de la facture d'électricité.

230

Millions Taxer davantage les produits du tabac et les boissons alcooliques

Il s'agit d'une mesure choisie par le gouvernement actuel pour accroître ses revenus. Si vous faites de même, le prix d'une cartouche de 200 cigarettes augmentera de 4 $, soit de 2 cents la cigarette. La taxe sur la bière augmentera de 3 cents la bouteille, et celle sur le vin, de 17 cents la bouteille.

Les élus et la fonction publique

1

Million Réduire le salaire des élus

Un député provincial au Québec reçoit un salaire de base de 86 242 $. Réduire de 8000 $ le salaire des 125 députés permettrait de récupérer près de 1 million de dollars. Or, les députés provinciaux gagnent déjà moins que leurs collègues ontariens et fédéraux. Baisser leur salaire pourrait nuire grandement au recrutement de candidats de choix.

Développement économique

20

Millions Réduire l'argent alloué au Fonds du Plan Nord

Le Plan Nord 2011-2016 prévoit des investissements annuels de 327,3 millions dans ce fonds, notamment alimenté par les retombées fiscales découlant des nouveaux projets miniers, des nouveaux projets d'Hydro-Québec et des nouveaux projets en infrastructures. Il vise à financer les infrastructures, les mesures de mise en valeur et de protection du Nord québécois et les mesures sociales destinées aux communautés locales et autochtones.

50

Millions Investir moins dans le remplacement des appareils de loterie vidéo

Après avoir dépensé 64,8 millions en 2012-2013 pour le remplacement des appareils de loterie vidéo, Loto-Québec prévoit y consacrer 150 millions supplémentaires. Les nouveaux appareils permettront à Loto-Québec de mieux gérer son réseau et d'adopter davantage de mesures pour promouvoir le jeu responsable. Sans mettre le projet de côté, vous avez la possibilité de réduire de 50 millions la somme qui y est consacrée dans le budget 2013-2014.

Culture

14,5

Millions Réduire le budget du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le budget du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) était de 89,5 millions en 2012-2013. En choisissant cette mesure, vous le réduirez à 75 millions. Par l'attribution de bourses et de subventions, le CALQ vise à promouvoir et à faire rayonner l'art au Québec.

Ressources naturelles

320

Millions Augmenter les redevances sur l'eau

Actuellement, les redevances s'élèvent à 8,8 millions par année. Québec solidaire propose de les porter à 0,50 $ le mètre cube pour l'industrie minière et de 0,75 $ le mètre cube pour les autres usages industriels.