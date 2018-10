Émotif dans ses adieux, Couillard fait un plaidoyer pour l'inclusion

Dans le hall de l'Assemblée nationale, devant quelques dizaines de collaborateurs, M. Couillard était clairement ému. Il a tenu, pour cette dernière brève allocution, à souligner l'importance de l'intégration des nouveaux arrivants.

Réprimant avec peine ses sanglots, il a rendu hommage à sa conjointe, Suzanne Pilote, pour sa connaissance « de la vraie vie du vrai monde ! ». « Il est temps de penser un peu à nous, comme dit la chanson... », a-t-il ajouté, la voix brisée par l'émotion. Son épouse, à ses côtés, l'a alors enlacé sentant le besoin de le réconforter.

« Demeurer en politique à quelque titre que ce soit est au-delà de ce que je me sens humainement capable de faire. Je demande aux Québécois de le comprendre et de me laisser prendre congé en paix », a-t-il soutenu tirant un trait sur près de dix années de vie publique.

À plusieurs reprises, M. Couillard est revenu sur la nécessaire intégration des immigrants. « Le Québec doit demeurer un endroit où on juge les humains pour ce qu'il y a dans leur tête, pas sur leur tête ! Pour ce qu'il y a dans leur coeur. Pour ce qu'ils ont à nous apporter », a-t-il lancé.

Ces néo-Québécois, « qui combleront beaucoup des emplois disponibles, ne représentent pas une menace pour notre caractère distinct. Au contraire. Chacun constitue un actif essentiel à notre croissance. À nous de faire en sorte qu'ils s'intègrent bien à la société québécoise, partout sur notre territoire », a-t-il martelé.

Au moment où la veille, la Coalition avenir Québec annonçait son intention de proscrire le port de signes religieux pour les employés de l'État en autorité, il a offert une mise en garde sans détour. « Chaque mot, chaque geste compte, dans un sens ou dans l'autre », a-t-il prévenu.

Citant l'académicien Amin Maalouf, il a souligné que « le sort des minorités n'est pas un dossier parmi d'autres. Il est, avec le sort des femmes, l'un des révélateurs les plus sûrs de l'avancement moral ou de la régression ».

« Notre assemblée nationale se doit de protéger leurs droits, plutôt que de les restreindre, pour conserver sa légitimité », relève-t-il. « La majorité n'a pas tous les droits, et ceux qui l'exercent doivent être compensés par la protection des minorités. C'est un principe fondamental », a-t-il ajouté.

Pire défaite de l'histoire du PLQ

Il faut rappeler que lundi, avec 32 comtés et 24,75 % des voix, le Parti libéral du Québec a fait la pire performance électorale de ses 150 ans d'histoire. En août, au moment de la dissolution de la Chambre, le PLQ comptait 68 sièges à l'Assemblée nationale.

Pour M. Couillard, « le résultat sans équivoque de l'élection générale, après un mandat pourtant marqué par un redressement et une relance historiques du Québec, m'amène à prendre cette décision ». « Le désir de changement s'est clairement exprimé, a-t-il poursuivi, il faut donc en assumer les conséquences. Une nouvelle personne, peut-être une nouvelle génération si les militants le décident, guidera la prochaine étape de la vie de notre grand parti ».

Il a profité de la tribune pour faire un bilan positif de son passage aux commandes du gouvernement. « Je laisse le Québec dans un bien meilleur état que celui dans lequel je l'ai trouvé en avril 2014. Entre avril 2014 et octobre 2018, le changement est profond. Nos finances sont solidement équilibrées. Le poids de la dette est en baisse. L'économie tourne à plein régime. Un nombre d'emplois record a été créé. »

Rappelant les annonces de la dernière année, il a relevé que maintenant, « plus de 3000 personnes de plus oeuvrent dans nos écoles, 1500 de plus en soins à domicile et 2000 en soins prolongés. Plus d'un million de Québécoises et Québécois de plus ont accès à un médecin de famille ».

Caucus vendredi

Vendredi, un premier caucus des élus libéraux du 1er octobre aura lieu à Québec pour planifier la suite des choses, soit le choix d'un chef par intérim et la définition des modalités de la course au leadership qu'il faudra organiser pour trouver un successeur à M. Couillard.

Ce dernier s'était lancé en politique en 2003, avec l'équipe de Jean Charest. Il a été ministre de la Santé de 2003 à 2008, quand il a décidé de quitter une première fois la politique pour se tourner vers le privé. Quand les libéraux de Jean Charest ont été défaits en 2012, il s'est porté candidat pour lui succéder et est devenu chef du parti en 2013. En 2014, il formait un gouvernement majoritaire.

- Avec La Presse Canadienne