Sol Zanetti: le philosophe de Limoilou

« Québec a décidé d'envoyer une poète et un philosophe à l'Assemblée, c'est quand même cool ! » Sol Zanetti lance cette phrase en entrevue dans son local de campagne au coeur de Limoilou. On est ici en territoire solidaire, une petite enclave née lundi soir à Québec, entourée d'une mer caquiste.

L'homme de 36 ans arrive à vélo. Des passants l'arrêtent, le félicitent. Il a passé la journée de mardi à faire la tournée des médias. Il vient d'être élu député solidaire de Jean-Lesage, une circonscription historiquement libérale.

« Tout ça est un peu vertigineux », concède celui qui se présentait aux élections pour la cinquième fois.

Il y a quatre ans, après avoir pris la tête d'Option nationale dans la foulée du départ de Jean-Martin Aussant, Sol Zanetti avait connu une élection désastreuse. Il avait obtenu 2,5 % des voix dans Jean-Lesage. Son parti, lui, voyait son vote fondre de moitié à la grandeur de la province.

« On passait de 2 % à moins de 1 %. On n'avait même pas notre remboursement de la moitié des dépenses électorales. En deux semaines, il a fallu licencier tout le monde à Option nationale, incluant moi », se souvient Zanetti.

C'était en avril 2014. Prof de philosophie au campus Notre-Dame-de-Foy, il ne pouvait pas revenir au travail avant la rentrée de la mi-août. Il n'était pas admissible au chômage, puisqu'il avait un lien d'emploi. « Alors je suis allé faire des déménagements, 60 heures par semaine tout l'été », raconte-t-il. Son directeur de campagne l'a suivi.

La situation a changé du tout au tout. Mardi, il a appelé son « boss » au cégep pour lui dire qu'il n'allait pas rentrer avant longtemps. Au cas où son patron n'aurait pas vu : Zanetti venait de battre la candidate de la Coalition avenir Québec et la libérale Gertrude Bourdon.

UN COUP DE FOUDRE INTELLECTUEL

Fils d'un père immigrant italien et d'une mère de Shawinigan, Zanetti a grandi à Sainte-Foy. Sa famille n'était pas souverainiste. Lui l'est devenu à l'université, en lisant Pierre Falardeau.

Puis, un jour, le prof a invité Jean-Martin Aussant à donner une conférence devant ses élèves. Ç'a été une sorte de coup de foudre intellectuel. C'est Aussant qui l'a convaincu de se lancer en politique.

Ironie du sort, son ancien mentor a perdu lundi soir. Aussant, qui défendait les couleurs du Parti québécois, a été battu par la caquiste Chantal Rouleau dans Pointe-aux-Trembles.

« Évidemment, j'étais du bord de la candidate solidaire dans Pointe-aux-Trembles. Mais je suis très triste que Jean-Martin ne soit pas élu. J'espère juste qu'il va continuer à militer. » - Sol Zanetti, en entrevue à La Presse

« Il a quitté le Chantier de l'économie sociale pour aller là et il a perdu. C'est rough. J'espère qu'il ne va pas abandonner », poursuit Sol Zanetti.

Le fondateur d'Option nationale aurait pu décider de porter les couleurs solidaires. Son ancien parti avait en effet fusionné avec Québec solidaire (QS). La Presse avait révélé avant les élections qu'Aussant avait eu des discussions avec QS avant de décider de faire le saut sous les couleurs du Parti québécois (PQ).

« Je pense que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'indépendance selon son analyse, et ça impliquait aller au PQ, estime Zanetti. Il a pensé qu'aller là était la meilleure façon de faire avancer la cause. C'était son analyse. »

LES COMBATS À MENER DANS LA CAPITALE

Alors que Catherine Dorion a été élue avec une majorité écrasante de 8500 voix, Sol Zanetti n'a eu que 699 votes de plus que sa plus proche rivale, de la CAQ. Il se prépare à passer quatre années « en campagne permanente » pour faire la promotion de QS.

« On n'est pas dans un château fort solidaire, concède-t-il. On a gagné sur la fesse. Il faut consolider ça. »

Sol Zanetti répond à nos questions quand un air de Bob Marley résonne. C'est la sonnerie de son téléphone. Son garagiste l'appelle. « Excusez-moi un instant... »

« Pour transformer Jean-Lesage en forteresse solidaire, il va falloir faire une campagne permanente pour les idées indépendantistes, progressistes, féministes, environnementalistes... » - Sol Zanetti

Son gros combat, ce sera celui pour la qualité de l'air. Sa circonscription - celle où le revenu des ménages est le plus bas de la province - est ceinturée d'autoroutes, bordée par un incinérateur, le port de Québec et une papetière.

Il veut aussi lutter contre un troisième lien entre Québec et Lévis, et contre le dézonage des terres agricoles des Soeurs de la Charité.

« On veut créer un mouvement. Il faut des ramifications dans la société civile. À Limoilou, il y a quelque chose qui est latent ici. Durant la campagne électorale, il y a eu une marche pour la qualité de l'air qui a rassemblé 350 personnes. C'était une mobilisation locale, organisée à la dernière minute... Le potentiel est énorme. »

« Ils vont pouvoir nous ignorer en chambre, mais ils ne pourront pas ignorer le mouvement social », prévient Zanetti.

SORTIR DES CLICHÉS SUR QS

Il note qu'il aura un travail important à faire pour mieux faire connaître les idées de Québec solidaire. Il a été frappé en fin de campagne par l'image que certains chroniqueurs donnaient de son parti, et l'influence qu'ils avaient dans la population. À Québec, des animateurs de radio n'ont pas hésité à les traiter de communistes.

« À un moment, je parlais à quelqu'un au téléphone qui me disait : "Je pensais voter pour vous en début de campagne, mais là, j'ai lu votre programme, j'ai vu que vous vouliez nationaliser toutes les entreprises" », raconte Zanetti.

« Ce n'est pas dans notre programme. Et j'ai fini par comprendre qu'il a lu des chroniqueurs qui disaient que c'était dans notre programme, dit-il. Mais c'est faux. »

« On n'est pas communistes, on n'est pas marxistes. On est pour une économie mixte, on n'est pas pour l'abolition de la propriété privée ! » - Sol Zanetti

Avec son équipe de campagne, le prof de philo a appelé ça l'allégorie de la caverne. « Il y a des faiseurs d'image » dans les médias, croit-il.

Il connaît d'ailleurs très bien Platon. Son mémoire de maîtrise portait sur l'amour dans le capitalisme néolibéral et « la conception platonicienne de l'Éros », le tout dans un « axe d'analyse marxien ».

« Marxien et non marxiste ! », précise Zanetti, amusé que La Presse évoque son mémoire, avant de se lancer dans une explication savante sur la différence.

« C'est quand même de la grosse philo intense », concède l'élu, qui marchera dans les traces de François Blais et de Pierre Karl Péladeau, les deux diplômés de philosophie à avoir été députés à l'Assemblée nationale.