Signes religieux: les récalcitrants seront congédiés, prévient la CAQ

La Coalition avenir Québec (CAQ) a bien l'intention de légiférer pour interdire le port de signe religieux pour les enseignants, les juges et les agents de la paix, a averti une porte-parole du nouveau gouvernement, ajoutant que les récalcitrants perdront leur emploi.

La formation politique avait promis de mettre en place les recommandations du rapport Bouchard-Taylor et d'élargir sa zone d'application aux enseignants.

Geneviève Guilbault, députée-vedette réélue dans Louis-Hébert, a confirmé en point de presse que le nouveau gouvernement entendait aller de l'avant avec ce projet.

« Il y aura une période de transition où on va expliquer aux personnes les tenants et aboutissants de cette loi que nous aurons adopté. Les personnes auront la possibilité de se relocaliser, d'occuper autre emploi s'ils souhaitent maintenir le port du signe religieux », a affirmé Geneviève Guilbault. « S'ils font le choix de ne plus occuper leur emploi ce sera leur choix », a-t-elle ajouté, reconnaissant que « ce sera impossible » pour eux de rester en poste.

Trudeau avertit Legault

Ce matin, Justin Trudeau mis en garde François Legault contre l'utilisation de la clause nonobstant de la Charte canadienne afin de permettre à son interdiction de port de signes religieux de passer le test des tribunaux.

« L'utilisation de la clause nonobstant [...] ne devrait être faite qu'en des moments exceptionnels et après beaucoup de réflexion et beaucoup de considérations profondes sur les conséquences », a-t-il offert lors d'un bref échange avec les journalistes », a affirmé le premier ministre du Canada à La Presse Canadienne.

« Ce n'est pas quelque chose à faire à la légère, parce que de supprimer, ou d'éviter de défendre les droits fondamentaux des Canadiens, je pense que c'est une chose à laquelle il faut faire très attention », a enchaîné le premier ministre avant de tourner les talons.

- Avec La Presse canadienne