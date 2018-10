La CAQ refuse les félicitations de Marine Le Pen

Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, François Legault s'est dissocié de la leader de l'extrême droite française.

« Je rejette toute association avec Mme Le Pen », a-t-il écrit. « Les Québécois sont accueillants et généreux. Nous allons accueillir des milliers d'immigrants chaque année, mais nous allons le faire d'une façon qui favorise l'intégration. On va en prendre moins, mais on va en prendre soin. »

Un peu plus tôt, au cours d'un point de presse tenu à Boucherville, le député Simon Jolin-Barrette avait clairement refusé les félicitations de Mme Le Pen.

« On n'accepte aucunement ses commentaires », a-t-il dit. « Les commentaires de Mme Le Pen n'ont pas leur place. »