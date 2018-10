«Dans 4 ans, le Québec ne sera pas le même», dit Legault

Le premier ministre élu avait réuni autour de lui l'ensemble de candidats caquistes aux élections de lundi dernier, gagnants et perdants.

Il leur a promis « des grands changements dans l'ordre », en respectant le programme de son parti.

« Oui on va créer beaucoup plus d'emplois payants au Québec, oui on va commencer rapidement à remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois, oui on va mieux prendre soin des enfants en difficultés », a scandé M. Legault.

Le nouveau chef de gouvernement a été chaudement applaudi à son entrée dans la salle du rassemblement, les dizaines de candidats réunis lui réservant une longue ovation.

M. Legault a salué certaines « belles surprises » dans les résultats de lundi, notamment ses victoires dans le traditionnel bastion libéral de l'Outaouais et dans l'est de Montréal.

« On est en train de bâtir un grand parti. On est encore jeune : sept ans », a dit François Legault.

Alors que tous les regards sont tournés vers la composition de son premier conseil des ministres, le chef caquiste a notamment souligné la présence dans la salle du docteur Lionel Carmant (élu dans Taillon), de Chantal Rouleau (Pointe-aux-Trembles) et Denis Lamothe (Ungava), entre autres.