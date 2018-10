Qui seront les ministres? La liste des incontournables

(Québec) Avec 74 élus lundi soir, François Legault aura l'embarras du choix pour la composition de son Conseil des ministres. Parité hommes-femmes, mélange de néophytes et de vétérans et représentation régionale... Legault a un sérieux problème ; trop d'hommes ministrables pour une douzaine de sièges disponibles. En revanche, il n'aura pas de problème à choisir une douzaine de candidates pour la table du conseil des ministres.

En tenant compte de ces critères, incontournables, on peut distinguer de futurs membres du gouvernement... tout aussi incontournables.

LES VÉTÉRANS

Parmi les vétérans, on peut prévoir à coup sûr que François Bonnardel sera retenu. Le député de Granby, issu du milieu des affaires, avait fait le saut avec Mario Dumont et l'Action démocratique du Québec (ADQ) en 2007. Il occupait les fonctions de leader parlementaire et de critique en matière de finances pour la CAQ.

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, élu en 2014, critique de la CAQ sur les questions de justice, sera aussi membre du gouvernement.

Député de Lévis, François Paradis a été un critique pugnace pour le ministre de la Santé Gaétan Barrette. Il avait été élu en 2014 dans une élection complémentaire.

Jean-François Roberge, élu dans Chambly, enseignant pendant 17 ans à Saint-Basile-le-Grand, était le porte-parole de son parti en éducation.

Marguerite Blais, élue dans Prévost : devenue députée libérale en 2007, elle avait été ministre des Aînés sous Jean Charest. François Legault s'est explicitement engagé à la ramener au Conseil des ministres dans des fonctions touchant les aînés.

Nathalie Roy, dans Montarville, a toutes les chances de devenir ministre aussi.

Geneviève Guilbault, réélue dans Louis-Hébert, sera à coup sûr membre du Conseil des ministres.

Un autre vétéran est un candidat potentiel, mais pas incontournable ; Éric Caire, dans La Peltrie.