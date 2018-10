L'ex-ministre Élaine Zakaïb est décédée

Avocate de formation, Mme Zakaïb avait été la ministre déléguée à la Politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec de Pauline Marois pendant tout son gouvernement, entre 2012 et 2014. Elle avait été réélue, mais avait rapidement quitté la politique pour tenter un redressement du détaillant québécois Jacob.

Elle souffrait d'un cancer du cerveau depuis plusieurs mois. Elle est décédée lundi, selon Les 2 Rives, l'hebdomadaire qui a rendu publique l'information.

Avant son arrivée en politique, elle a été dirigeante au sein du Fonds de solidarité FTQ entre 2004 et 2012.