Immigration: Marine Le Pen endosse les mesures de François Legault

Dans un gazouillis, Mme Le Pen, qui est présidente du Ralliement national, a répondu: « Contrairement à ce que serinaient les libéraux immigrationnistes béats, les Québécois ont voté pour moins d'immigration. La lucidité et la fermeté face au défi migratoire est le point commun des élections de quasiment tous les pays du monde confrontés à cet enjeu. »

Au cours de sa première conférence de presse officielle à Québec à la suite de son élection, mardi midi, François Legault a commenté la manchette du quotidien Le Parisien.

Cet article fait aussi écho aux critiques maintes fois reprises par le Parti libéral, qui a dénoncé durant toute la campagne électorale la proposition de la CAQ de réduire le seuil annuel d'immigration, ainsi que de faire passer des tests aux nouveaux arrivants qui pourraient mener à des expulsions.

La chaîne d'information France24 a également rapporté que le Québec avait élu un gouvernement nationaliste et anti-immigration. Le magazine français L'Express souligne aussi les « positions controversées » sur l'immigration de « l'ancien homme d'affaires multimillionnaire ».

Ses détracteurs « l'accusent d'une dérive populiste parfois comparée à celle de l'extrême droite en Europe », peut-on lire.

Pourtant, questionné à savoir s'il craignait pour l'image internationale du Québec avec la baisse projetée du seuil d'immigration, le nouveau chef du gouvernement élu a répondu que non, puisque toutes proportions gardées, le Québec continuera de recevoir plus d'immigrants que les États-Unis et la France.

Le premier ministre élu a assuré qu'il veut être « rassembleur » et qu'il veut bien accueillir les immigrants. « L'image du Québec va dépendre des actions qu'on va poser et moi, je veux poser des gestes dans les prochains mois pour montrer un Québec qui est inclusif », a-t-il déclaré, sans élaborer davantage.