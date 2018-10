Le patron de l'UPAC Robert Lafrenière démissionne

La démission de M. Lafrenière sera effective à compter du 2 novembre prochain. Robert Lafrenière, qui a auparavant fait carrière à la Sûreté du Québec, est arrivé à la tête de l'UPAC dès ses débuts, en 2011. En 2016, son mandat a été renouvelé pour cinq ans, et devait donc prendre fin en 2021. On ignore les raisons de cette démission soudaine.

M. Lafrenière et l'UPAC ont toutefois subi un revers important la semaine dernière après que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ait accédé à la requête en cassation des mandats visant le député de Chomedey, Guy Ouellette.

M. Ouellette a été arrêté, mais pas accusé il y a un an à la suite d'une enquête de l'UPAC sur des fuites médiatiques concernant l'enquête Mâchurer sur le financement du Parti libéral du Québec. Au moment de l'arrestation, des documents et appareils électroniques, dont le téléphone de M. Ouellette, ont été saisis et mis sous scellés. Tous ces objets devront dont être remis au député, ce qui pourrait se faire mercredi, au Palais de justice de Granby, alors que le dossier doit revenir en cour.

Il y a un mois, le candidat de la Coalition avenir Québec, Ian Lafrenière, a déclaré que la CAQ réévaluerait la nomination de Robert Lafrenière à la tête de l'UPAC si elle prenait le pouvoir à l'issue des élections d'aujourd'hui. L'annonce de Robert Lafrenière intervient le jour même des élections. Robert Lafrenière n'en est pas à son premier coup de tonnerre durant une journée importante; le 17 mars 2016, l'ancienne ministre Nathalie Normandeau a été arrêtée par l'UPAC le jour même du dépôt du budget du gouvernement libéral.

Les derniers mois ont été marqués par plusieurs départs et secousses à l'UPAC. En avril dernier, le directeur des opérations et responsable des enquêtes, André Boulanger, a quitté l'UPAC pour retourner à la Sûreté du Québec.

En novembre 2017, c'est le numéro 2 de l'UPAC, Marcel Forget, qui a été invité à quitter ses fonctions dans la tourmente, à la suite d'un reportage des médias de Québecor révélant que l'ancien policier avait acheté des actions d'une entreprise controversée, et invité des collègues à en faire autant. M. Forget a déposé une poursuite de 2 millions contre Québec, alléguant avoir été congédié illégalement.

Un rapport rédigé en 2016 et remis à l'ancien ministre québécois de la Sécurité publique, Martin Coiteux, faisait également état d'un climat de travail difficile à l'UPAC, en particulier dans la division de la vérification.

En février dernier, l'Assemblée nationale du Québec a adopté un projet de loi qui a donné plus de pouvoirs à l'UPAC et l'a transformée en corps de police spécialisé, de façon à ce qu'elle soit indépendante. Entre autres, les enquêteurs de l'UPAC relèvent maintenant uniquement de la direction de l'Unité permanente anticorruption même s'ils sont prêtés par d'autres corps de police, et ils n'ont plus à passer par ces autres corps de police pour obtenir des informations nécessaires à leurs investigations.