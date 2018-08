Économie verte: Québec dévoile un plan de 147 millions

Le gouvernement du Québec a dévoilé, lundi midi, un plan d'action de 147,5 millions $ sur cinq ans pour favoriser la croissance d'une économie plus verte et plus propre.

Ce plan qui s'étendra jusqu'en 2023 doit permettre à plus d'entreprises québécoises, grandes comme petites, de développer et d'implanter de nouvelles technologies propres et des plans d'affaires écoresponsables. De passage à Gatineau pour faire cette annonce dans les bureaux d'Énergie renouvelable Brookfield, la vice-première ministre et ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade, a indiqué que ces interventions du gouvernement devraient entraîner des investissements publics et privés de plus de 370 millions $.

> Lisez l'article complet sur le site du Droit.