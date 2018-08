François Legault promet une campagne électorale positive

Ce discours sera suivi d'un point de presse avec les journalistes, puis d'un caucus avec tous ses candidats annoncés pour les prochaines élections.

Samedi, le premier ministre et chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Philippe Couillard, a annoncé que la campagne électorale sera déclenchée le 23 août prochain. Elle durera 39 jours, soit la longueur maximale prévue par la loi.

François Legault profitera de la rencontre avec ses candidats, dimanche, pour leur demander de ne pas entrer dans le jeu des libéraux et des péquistes, qu'il accuse de mener une précampagne négative.

Il insistera sur le besoin de mener une campagne positive.

Par ailleurs, le chef caquiste doit présenter sa vision économique pour le Québec. Il plaidera pour une plus grande efficacité de l'État et pour la lutte au gaspillage des fonds publics, ainsi que pour l'éducation, qui demeure, selon lui, le meilleur investissement à long terme pour le développement économique.

L'endroit choisi n'est pas un hasard; la CAQ souhaite ardemment conquérir la Mauricie au cours de la campagne électorale, et rafler ses quatre circonscriptions, soit Laviolette-St-Maurice, Champlain, Maskinongé et Trois-Rivières. Aux élections de 2014, les libéraux avaient balayé les cinq sièges de la région. Depuis, le renouvellement de la carte électorale a réduit ce nombre à quatre en fusionnant les circonscriptions de Saint-Maurice et de Laviolette.