Les élections provinciales seront déclenchées le 23 août

Le premier ministre Philippe Couillard fait le pari d'une campagne plus longue, de 39 jours : les élections seront déclenchées dès le 23 août, a-t-il révélé lors du congrès de l'aile jeunesse de son parti, samedi.

« J'entends que nous avons tous la fierté, le goût de nous battre pour nos idées. Je sens que vous êtes prêts. Prêts pour la victoire ? Prêts pour la bataille ? Moi aussi je suis prêt ! » a-t-il lancé sous les applaudissements nourris de quelques centaines de militants. « Je vous annonce que le 23 août, dans 12 jours, nous serons en campagne électorale ! »

Le vote aura lieu le 1er octobre, comme prévu dans la loi sur les élections à date fixe.

Les autocars des chefs sillonneront donc le Québec pendant 39 jours. On s'attendait à ce que le coup d'envoi du scrutin ait lieu le 29 août, pour une campagne de 33 jours comme on le voit généralement. Mais la loi permet d'étirer sa durée jusqu'à 39 jours.

Le scénario d'un déclenchement hâtif des élections circulait déjà depuis quelques jours. Les avis étaient partagés chez les libéraux sur cette stratégie. Certains plaidaient qu'une course plus longue a l'intérêt d'augmenter les possibilités que le chef caquiste François Legault commette des faux pas.

« Aujourd'hui, nous commençons la grande marche vers la réélection du Parti libéral du Québec », a affirmé M. Couillard dans son discours de clôture. Le premier ministre n'a pas parlé de ses adversaires ; il a tout juste mis en garde les électeurs contre « le faux changement et les mirages » promis par d'autres.

« Depuis 2014, aucun doute, le Québec se porte mieux. Il n'est plus champion du chômage. Il n'est plus un champion canadien de l'endettement des générations futures. Il n'est plus un maillon faible de l'économie canadienne. Le Québec est une force montante », a-t-il plaidé.

Le discours du premier ministre fut interrompu quelques instants, alors qu'une jeune militante a eu un malaise sur scène. « Tout va bien », a assuré M. Couillard. Il a poursuivi son allocution lorsque la militante a été prise en charge par la sécurité et le minsitre de la Santé Gaétan Barrette.