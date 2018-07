Une ex-candidate du PQ passe à la CAQ

Elle oeuvrait auparavant dans le secteur culturel. Elle a dirigé Productions MVP de 1992 à 2008. Elle a été membre du conseil d'administration de l'ADISQ de 1998 à 2008.

Marie-Victorin est représentée par Catherine Fournier depuis décembre 2016, à la suite d'une élection partielle provoquée par le départ de Bernard Drainville. La péquiste avait obtenu 52,5% des voix, contre 14,2% pour Québec solidaire et la CAQ, et 13,4% pour le Parti libéral. Elle est la plus jeune députée du Parlement et a rapidement pris du galon parmi les troupes péquistes.

À l'assaut de Soulanges

De son côté, Marilyne Picard portera les couleurs de la CAQ dans Soulanges, une information d'abord diffusée par La Presse canadienne. Cette circonscription est détenue par la ministre déléguée aux Services sociaux, Lucie Charlebois.

Les deux femmes se connaissent : Mme Picard a cofondé en 2015 un organisme, Parents jusqu'au bout, qui milite pour obtenir une meilleure aide de l'État pour ceux qui, comme elle, ont un enfant lourdement handicapé, un dossier relevant de Mme Charlebois.

Québec a répondu aux doléances du groupe en 2016 avec la création du Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels.

La CAQ n'avait pas de candidat au scrutin de 2014 dans Soulanges : celui que le parti comptait présenter avait été déclaré inéligible par le Directeur général des élections en cours de campagne. Lucie Charlebois l'avait emportée avec 54,4% des suffrages. C'était beaucoup plus serré en 2012 : la libérale avait récolté 35%, contre 30% pour le PQ et 28% pour la CAQ.