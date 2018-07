La CAQ opposera une protectrice des handicapés à Lucie Charlebois

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, devrait annoncer mercredi la candidature dans la circonscription de Soulanges, une forteresse libérale, de la cofondatrice de l'organisme Parents jusqu'au bout, Marilyne Picard, selon ce qu'a appris La Presse canadienne lundi.

Mme Picard est la mère d'une fille lourdement handicapée, qui a besoin de soins 24 heures sur 24.

Elle milite depuis des années pour que les parents d'enfants handicapés obtiennent un meilleur soutien de la part du gouvernement. Mme Picard, qui avait dû laisser son travail pour s'occuper de sa fille, s'est battue pour que les familles comptant un enfant lourdement handicapé reçoivent de Québec le même montant d'aide que les familles d'accueil ayant soin d'un enfant handicapé qui n'est pas le leur, soit 40 000 $ par année, au lieu du maigre 4000 $ qui leur était octroyé.

Accompagnée de deux autres mères d'enfants lourdement handicapés, Mme Picard avait volé la vedette aux autres invités lors de sa présence à l'émission « Tout le monde en parle » en mars 2016, et par le fait même elle avait sensibilisé la population et le gouvernement au drame vécu par les parents d'enfants nés avec de lourds handicaps.

Le gouvernement a donné suite à sa demande en créant le Supplément pour enfant handicapé nécessitant des besoins exceptionnels. L'aide mensuelle supplémentaire accordée atteint 954 $, un montant indexable et non imposable qui s'ajoute aux services et autres programmes déjà existants.

La candidate caquiste a reçu cette année le prix Coup de coeur du concours « À part entière », décerné par l'Office de protection des handicapés du Québec (OPHQ) à une personne ayant fait progresser la cause des handicapés. Elle a reçu son prix en juin, en présence de la ministre Charlebois.

En 2014, la ministre Charlebois, qui est déléguée à la Réadaptation, avait récolté 54 pour cent du vote populaire dans Soulanges, alors que la CAQ n'avait même pas présenté de candidat.