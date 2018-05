Québec simplifie l'aide aux villes pour retaper leurs infrastructures

Le ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux, en a fait l'annonce lors d'un discours devant 1200 élus municipaux réunis à Gatineau aux assises de l'Union des municipalités du Québec. L'homme qui quittera la politique en octobre a indiqué réduire à trois le nombre de programmes d'infrastructures.

L'enjeu est de taille, Québec évaluant à 7,3 milliards les fonds que Québec prévoit investir dans les infrastructures municipales au cours des 10 prochaines années.

«Il n'y aura plus que trois programmes. Ils seront plus souples et il sera plus facile de s'y retrouver», a résumé M. Coiteux. Il dit que la complexité des programmes était clairement ressortie comme un irritant lors de ses tournées auprès d'élus municipaux ces derniers mois.

Les nouveaux programmes permettront aux villes d'obtenir du financement pour des travaux même si les travaux sont réalisés par les employés municipaux. Pour l'heure, seuls les projets confiés au privé étaient éligibles à des subventions. «Les travaux en régie seront pleinement reconnus», a-t-il indiqué.

Autre changement, les programmes imposeront moins de vérifications aux villes, qui devaient remplir plusieurs documents afin d'obtenir les fonds de Québec.

Québec acceptera aussi de prendre une plus grande part du risque dans les projets. Martin Coiteux a convenu devant les élus que la facture de certains travaux peut augmenter non pas en raison d'une mauvaise gestion, mais en raison d'imprévus. Le ministre a donc indiqué que les trois programmes prévoient un «nouveau modèle de partage de risque qui va faire en sorte qu'on va se chicaner pas mal moins».