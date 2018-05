Alexandre Taillefer prévient qu'il n'est «pas le superman de la politique»

Le premier ministre Philippe Couillard a profité d'un passage à Montréal, ce matin, pour présenter officiellement Alexandre Taillefer, le président de la campagne électorale du Parti libéral (PLQ). Avant de lui laisser la parole, le premier ministre a assuré que l'homme d'affaires « incarne » parfaitement « l'action, le succès et l'engagement ».

Alexandre Taillefer a d'abord expliqué qu'il a été « surpris par la rapidité et la férocité des commentaires à son égard » à la suite de l'annonce de son engagement. Au sujet de son choix libéral, il a précisé qu'il est fédéraliste, et qu'il partage les mêmes convictions et les valeurs profondes du PLQ.

« J'ai soutenu divers partis, je choisis aujourd'hui sans aucun doute le PLQ. Le Québec a enfin les moyens de financer ses ambitions, la capacité de réinvestir. On ne peut pas briser cet élan. »

Interrogé sur son intérêt pour la politique, il a affirmé qu'il n'a pas l'intention de se porter candidat à un poste de député avec tous ses engagements actuels. « Quitter (ses entreprises) subrepticement serait irresponsable », du moins pour l'instant, a-t-il dit. Il promet cependant d'être très actif.

« Je vais travailler avec l'équipe dans le bunker, je vais effectuer des tournées et participer à la bonification de la plateforme électorale. C'est un travail d'équipe, évidemment. Je ne suis pas le superman de la politique. Je suis là aujourd'hui pour donner un coup main, un coup de main qui va nécessiter beaucoup de mon temps. »

« J'aime profondément le Québec, a-t-il aussi tenu à dire. Personne ne pourra m'enlever ça. Dans toutes ses régions, sa diversité et ses humeurs. C'est au Québec que mes entreprises sont actives, c'est ici que je crée des emplois. Et c'est ici que je veux faire valoir les Québécois. »

Bras ouverts aux immigrants

Appuyé par son président de campagne, le premier ministre Couillard a profité de la période de questions aux médias pour décocher une flèche à l'égard de son proche rival, François Legault, de la Coalition Avenir Québec (CAQ), au sujet des vagues immigrantes.

« La proposition de M. Legault de baisser le nombre d'immigrants au Québec est brouillonne, inapplicable. Il sous-entend que l'immigrant est un problème à régler, alors que c'est une occasion extraordinaire pour le Québec. On va continuer à les accueillir. Mais au-delà de ça, M. Legault doit arrêter de se cacher, il doit expliquer lui-même ses propositions aux médias et comment elles seraient financées », a ajouté le premier ministre.