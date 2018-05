Aide prolongée pour les 250 organismes communautaires Famille

Agrandir

PHOTOGRAPHE; ANDRE PICHETTE--La Presse photo no: 843775 --Arts--Sujet: Prendre des photos lors d'une annonce du ministre de la Culture, Luc Fortin, au TNM, puis lors des hommage du TNM à Janine Sutto et Monique Miller, en présence dinvités et de ministres. Photographe; Andre Pichette : 03-10-2016