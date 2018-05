Sondage: Legault affirme ne rien tenir pour acquis

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, affirme ne tenir rien pour acquis à la lumière des résultats d'un nouveau sondage, publié samedi matin, qui le place une fois de plus devant le Parti libéral du Québec et le Parti québécois.

« Je m'attends à ce que [l'écart] se resserre », a affirmé le chef de la CAQ qui a présenté ce matin sept candidats à l'élection générale d'octobre prochain. « Nos deux principaux adversaires ont fait de grosses erreurs au cours des derniers mois qu'ils pourraient corriger », a lancé François Legault en mêlée de presse, après la présentation.

« Je m'attends à ce qu'ils s'améliorent, qu'ils se ressaisissent, M. [Jean-François] Lisée et M. [Philippe] Couillard », a ajouté M. Legault. Selon un sondage Léger-Le Devoir-Journal de Montréal, mené en ligne du 4 au 8 mai auprès de 1018 personnes, la CAQ consolide l'appui des électeurs en recueillant 35% de la faveur populaire, une hausse d'un point depuis avril.

Toujours selon le coup de sonde, le PLQ perd trois points, ce qui ramène les libéraux au creux de 26% déjà enregistré en mars dernier. Tant le Parti québécois, à 22 %, que Québec solidaire, à 10 %, voient leurs appuis stagner. Les résultats de cette enquête placent la CAQ au seuil d'un gouvernement majoritaire, estime la firme Léger.

Percée attendue à Montréal

La CAQ ne cache pas son ambition de remporter ses premières circonscriptions sur l'île de Montréal en 2018. « Il n'y a plus de château fort. Qui aurait pu prédire que le Parti libéral serait à 26%? Personne », a indiqué le chef caquiste. En marge d'un rassemblement militant, le chef a d'ailleurs présenté sept nouveaux candidats dans la métropole.

On retrouve parmi les candidats Julie Séide (Bourassa-Sauvé), Simon Langelier (Laurier-Dorion), Vicky Michaud (Marguerite-Bourgeoys) et Marc Hétu (Marquette). Sonya Cormier, Janny Gaspard et Michelle Morin tenteront quant à eux de se faire élire respectivement dans les circonscriptions de Rosemont, Viau et Westmount-Saint-Louis.

« Cinq femmes, deux hommes. Juste dans ce choix-là, c'est un message. La CAQ veut présenter des femmes. Je veux avoir le choix quand je vais former mon conseil des ministres dans un éventuel gouvernement de la CAQ. Je me suis engagé à avoir la parité homme-femme donc plus on va présenter de femmes, plus ça va être facile de respecter ça. »

Au lendemain de l'annonce du saut de Marguerite Blais avec la CAQ, une candidate que François Legault a lui-même qualifiée de « rock star », le chef assure que « ça prend aussi un équilibre entre quelques vedettes connues nationalement et des vedettes plus locales », comme le sont selon lui, les candidatures dévoilées aujourd'hui.

Dans Rosemont, une circonscription à surveiller en octobre prochain, la CAQ mise sur Sonya Cormier, directrice de projets du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal, pour affronter le chef péquiste, Jean-François Lisée et l'ex-chroniqueur de La Presse, Vincent Marissal, qui défendra les couleurs de Québec solidaire.

-Avec La Presse canadienne