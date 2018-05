Alexandre Taillefer présidera la campagne du PLQ

La fonction est plus qu'honorifique. Daniel Johnson, qui l'occupait aux élections de 2014, était présent tous les jours dans la « war room », aux réunions de stratégie du PLQ, où il traitait d'égal à égal avec le directeur de la campagne, Christian Lessard, et le chef de cabinet de Philippe Couillard, Jean-Louis Dufresne. Cette fois, ce sera Hugo Delorme, un ancien de la firme National, qui sera directeur de campagne ; à la différence de M. Taillefer, il connaît le PLQ.

Plusieurs sources libérales ont souligné à La Presse que la décision de M. Taillefer paraissait très récente - quelques jours à peine. L'homme d'affaires avait été sollicité il y a près d'un an par le PLQ, mais avait vite décliné l'offre, expliquant que ses entreprises lui demandaient trop de temps. Les choses paraissent avoir changé depuis.

Cette semaine, M. Taillefer avait publiquement fait savoir qu'il ne comptait pas se porter candidat aux prochaines élections. Il avait pourtant ajouté qu'il allait apporter sa contribution à la prochaine campagne. « Je ne resterai pas lettre morte. Je ne m'empêcherai pas d'émettre des opinions », avait-il fait savoir en marge d'une conférence de presse à l'hôtel de ville de Montréal. « Un citoyen a un devoir de défendre ce qu'il considère comme étant les enjeux fondamentaux et les valeurs profondes d'une société », a-t-il ajouté.

Il était resté évasif sur le parti qui obtiendrait son appui, mais avait exclu la Coalition avenir Québec (CAQ). Il n'a jamais caché qu'il n'était pas souverainiste. M. Taillefer n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue.

Les gens qui le côtoient savent qu'il aspire à diriger un parti politique - idéalement celui qu'il aurait pu fonder. Conscient de l'immensité de la tâche, il a tourné son dévolu vers le Parti libéral, plus proche de ses convictions.

La décision de s'associer à la campagne de Philippe Couillard est un pari risqué pour quelqu'un qui a son plan de carrière. S'il contribue à la victoire, le poste qu'il convoite devient bloqué ; M. Couillard restera en selle pour l'avenir prévisible. Si le PLQ mord la poussière, Alexandre Taillefer se trouvera à avoir cautionné un positionnement, une plateforme rejetés par la population, une épine au pied quand on aspire à incarner le renouveau.

L'annonce de M. Taillefer devrait tomber en mai, laisse-t-on entendre. Ce serait la première bonne nouvelle depuis longtemps pour l'organisation du PLQ et pour Philippe Couillard, plutôt humilié par les développements récents.

Julie Boulet, à qui il avait consenti en janvier l'investiture de la nouvelle circonscription de Saint-Maurice-Laviolette, lui a fait faux bond. Le PLQ se retrouvera avec Pierre Giguère, député qu'avait fait évincer Mme Boulet, qui aura l'air d'un pis-aller. On souligne que Mme Boulet a préféré laisser tomber plutôt que de subir l'humiliation d'une défaite dans une région qu'elle représente depuis 17 ans. Les partisans de M. Giguère n'avaient pas rallié son organisation, et la possibilité de croiser le fer dans la région avec Sonia Lebel, qui l'avait malmenée à la commission Charbonneau, lui donnait des sueurs froides. D'autant plus que son frère Jean, avocat, se présentera pour la CAQ dans Trois-Rivières ; c'est lui qui avait préparé sa soeur ministre à sa comparution devant la commission d'enquête sur la corruption.