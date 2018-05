Amir Khadir ne sera pas candidat aux prochaines élections

« Je quitterai l'Assemblée nationale le 1er octobre, mais je ne quitterai pas la politique. Je ne fais que changer de poste. Québec solidaire, c'est ma maison. Nous avons beaucoup de travail à faire au cours des cinq prochains mois. »

M. Khadir a dit qu'il voulait faire de la place aux jeunes candidats du parti, et qu'il utiliserait son indemnité de départ pour financer des organisations communautaires de son comté.

« J'ai fait trois mandats. Aujourd'hui, la relève est là, une bonne centaine de jeunes cadres politiques bien formés. Et Québec solidaire a près de 20 000 membres », a-t-il dit.

« Je remercie les citoyens de Mercier qui ont fait confiance à Québec solidaire, et qui m'ont autorisé à les représenter. »

Le député a signalé que son implication dans Québec solidaire n'allait pas diminuer, mais il a dit ne pas savoir encore quel poste il occupera. « J'espère que Québec solidaire saura me faire une place. Je quitte l'Assemblée nationale, mais pas Québec solidaire », a-t-il dit.

« Je suis encore passionné, a-t-il ajouté. En 2003, nous étions à 1 % dans les intentions de vote. Nous avons gagné de nouveaux comtés là où aucun sondage ne le prédisait. »

Le mouvement indépendantiste au Québec « a des problèmes », a souligné le député, ajoutant du même souffle que cela n'avait pas motivé sa décision.

« J'ai dit à mes collègues de Québec solidaire de continuer à rêver au pays et d'y travailler avec acharnement. Malheureusement, l'élite du mouvement souverainiste nous a plongés dans des politiques d'austérité, et des politiques de division basées sur l'identitaire. C'est une erreur. »

Le député de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois a dit que son collègue ne vivait pas un départ, mais un début.

« Amir ne fait qu'ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie politique. Amir s'est toujours tenu droit, il n'a jamais fléchi. Merci Amir. »

M. Nadeau-Dubois croit-il que la perte du pionnier Amir Khadir fera mal à sa formation politique ?

« Lorsque Françoise David a quitté, les gens prédisaient la fin de Québec solidaire, a-t-il rappelé. Un an plus tard, nous avons plus de membres que jamais. Notre mouvement est plus grand que les individus qui le portent. Nous avons besoin de ces individus, mais il y a une grande relève. »

M. Nadeau-Dubois n'a pas dit qui remplacerait Amir Khadir dans son comté aux prochaines élections. « Il y aura un candidat fort dans Mercier, c'est certain. »

M. Khadir - un médecin spécialiste qui pratique toujours la médecine - a dit qu'il allait aussi s'investir auprès de ses patients. « La politique, c'est une passion. La médecine, c'est une passion. Je suis comblé, j'ai deux passions. »

Amir Khadir, qui aura 57 ans le mois prochain, est né à Téhéran, en Iran. Il est détenteur d'un doctorat en médecine de l'Université Laval et d'une maîtrise en physique de l'Université McGill.

Il s'est plus tard spécialisé en microbiologie-infectiologie à l'Université de Montréal avant d'oeuvrer dans cette spécialité au Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur à Terrebonne, dans Lanaudière.

Amir Khadir a été le premier député élu de Québec solidaire ; il représente la circonscription de Mercier depuis 2008.

- Avec La Presse canadienne