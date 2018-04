Des groupes d'aînés interpellent les partis à l'aube des élections

Le regroupement, qui comprend la Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ) et des associations syndicales, n'entend pas prendre formellement position dans la campagne. Il ne compte pas non plus faire le bilan de l'actuel gouvernement libéral.

En revanche, il veut forcer chaque parti à tenir compte de ses demandes à l'aube des élections.

« On a un pouvoir d'influence énorme », a résumé la présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, Judith Gagnon.

« C'est le moment, dans la société québécoise, qu'il y ait un fort groupe aîné qui dise: "Wô, on est là, on est présents maintenant, on est ensemble, on est regroupés et on regarde ce qui se passe pour les aînés" », a-t-elle ajouté.

La coalition réclame en tout 16 mesures ciblant les Québécois âgés de 65 ans et plus : fonds dédiés pour soutenir les soins à domiciles, stationnements gratuits dans les CHSLD, hausse du crédit d'impôt pour les frais médicaux. Elle souhaite aussi davantage de subventions à l'achat d'appareils auditifs et de prothèses dentaires. Le groupe souhaite enfin une aide accrue aux proches aidants, qui prennent soin de proches à domicile.

« Jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, ce sont des traitements à la pièce, par crise, par opportunité politique, a résumé Maurice Dupont, président de la FADOQ. (...) À chaque fois qu'il y a quelque chose de soulevé, on le traite à la pièce. Nous, ce qu'on dit, c'est prenons ça dans son ensemble. »