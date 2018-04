Campagne électorale: les médias s'unissent pour «un grand débat populaire»

Le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, la Coalition avenir Québec et Québec solidaire ont accepté de prendre part à l'exercice qui sera produit par Radio-Canada. Ce débat des chefs sera diffusé le 13 septembre prochain sur ICI Radio-Canada Télé et ICI RDI, mais également à Télé-Québec, sur Radio-Canada.ca, dans La Presse+ et sur le site de La Presse canadienne.

Le Devoir, Métro, Les Affaires ainsi que le Huffington Post diffuseront aussi l'évènement sur leurs plateformes numériques. Le débat sera également accessible gratuitement à toute plateforme ou à tout groupe qui en fera la demande « pour joindre le plus vaste public possible », a affirmé le directeur général de l'information de Radio-Canada, Michel Cormier.

« Nous sommes très heureux de voir qu'un grand nombre de médias ont déjà accepté notre offre pour le diffuser au plus grand nombre de gens possible sur toutes les plateformes. Le regroupement des médias a également l'intention de consulter la population et des groupes citoyens sur les thèmes du débat », s'est réjoui M. Cormier.

« C'est une excellente initiative, à laquelle nous avons répondu positivement et avec enthousiasme, a pour sa part indiqué l'éditeur adjoint de La Presse, Éric Trottier. L'objectif, c'est que le plus de Québécois possible puissent suivre ce grand débat des chefs, et ce, qu'ils utilisent la télé, la tablette, le téléphone ou l'ordinateur. »

Une section spéciale consacrée à l'évènement doit être offerte dans La Presse+ le jour même « pour que les lecteurs suivent le débat d'une façon extrêmement concrète et interactive », a précisé M. Trottier. Un écran sera aussi réservé à la diffusion en direct du débat. Il sera aussi possible de le capter sur le site LaPresse.ca.

« Nous sommes dans une ère où les médias n'en sont plus à se concurrencer les uns les autres, a souligné M. Trottier. Nos vrais concurrents aujourd'hui, ce sont Google et Facebook, alors on doit faire des alliances comme celle-là et je trouve qu'à ce titre, il s'agit d'une initiative formidable. »

Près de la population

C'est le chef d'antenne Patrice Roy qui assurera l'animation de la rencontre qui promet d'être axée « sur les sujets qui préoccupent la population ». Les questions adressées aux chefs politiques le seront d'ailleurs « en bonne partie » par des citoyens des quatre coins de la province, par l'entremise de stations régionales et des médias sociaux, notamment.

« Le débat des chefs constitue un moment clé dans une campagne électorale, a ajouté M. Cormier. Nous sommes fiers de l'offrir dans une formule qui place le citoyen et ses préoccupations au coeur de cet exercice démocratique essentiel. » D'autres détails sur le déroulement de l'évènement seront connus à l'approche de l'exercice.

Le Groupe TVA, appartenant à Québecor, diffusera quant à lui sa formule de face-à-face entre les chefs des partis politiques en septembre prochain, sur les ondes de TVA et de LCN.