Meurtre de Rosalie Gagnon: la Commission des droits de la personne fera enquête

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) est chargée d'enquêter sur le meurtre de la bambine Rosalie Gagnon, retrouvée morte à Québec plus tôt cette semaine. La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, en a fait la demande, samedi.

« L'histoire de la petite Rosalie Gagnon nous a tous touchés et mon devoir comme ministre responsable de la Protection de la jeunesse est de m'assurer que les droits de l'enfant ont été respectés », a déclaré la ministre dans un communiqué.

L'organisme sera chargé d'évaluer si les services adéquats du réseau de la santé et des services sociaux ont été offerts à la victime et sa famille, « et si toutes les mesures ont été prises pour soutenir le milieu avant le tragique événement ».

« Je souhaite de tout coeur que la lumière soit faite sur ce regrettable incident. Toute recommandation pertinente de la CDPDJ visant à améliorer la qualité et l'efficacité des services de santé et de services sociaux offerts aux familles dans le besoin, après examen de cette situation, sera suivie avec diligence », a ajouté Mme Charlebois.

Poignardée puis jetée à la poubelle

Rosalie Gagnon a été trouvée sans vie dans une poubelle, mercredi, à proximité d'une résidence unifamiliale de l'arrondissement Charlesbourg, à Québec. L'enfant de deux ans a été tuée par arme blanche. Sa mère Audrey Gagnon, âgée de 23 ans a comparu jeudi au palais de justice de Québec le lendemain et a été accusée d'entrave au travail d'un policier, de bris de probation et de méfait.

Les enquêteurs du Service de Police de la Ville de Québec avaient recommandé une accusation de meurtre, une décision qui revient au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Par ailleurs, l'enquête se poursuit et la police est toujours à la recherche de preuves pour faire la lumière sur les circonstances entourant l'infanticide. Quiconque détient de l'information sur cette affaire est invité à contacter le 418-641-AGIR.