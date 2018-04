Prolongement de l'autoroute 19: cette fois, c'est la bonne, dit Couillard

Une nouvelle chaussée à trois voies dans les deux sens devrait ainsi être construite entre les autoroutes 440 et 640, dont une voie réservée aux transports en commun et au covoiturage. Ce prolongement nécessitera aussi la construction d'un nouveau pont à l'est du pont Athanase-David, de quatre nouveaux échangeurs et d'un stationnement incitatif.

Les travaux devraient commencer en 2020 et être terminés en 2025. M. Couillard n'a pas été en mesure de fournir un budget précis, se contentant de dire que les coûts oscilleraient entre « cinq et six cents millions de dollars ».

Des travaux d'arpentage ont été menés en mars et des relevés géotechniques devraient être réalisés à compter de ce printemps. Un appel d'offres doit aussi être lancé prochainement, « avant, je dirais, l'automne », a indiqué M. Couillard.

« Donc, on est vraiment dans une étape de non-retour. Ceux qui sont familiers avec les grands projets gouvernementaux, vous pourrez l'apprécier », a affirmé le premier ministre lors d'une conférence de presse aux allures de campagne électorale dans un parc de Laval.

OPTIMISME PRUDENT ET SCEPTICISME

Cette annonce a été accueillie avec scepticisme par certains et avec un optimisme prudent par d'autres. Le Parti québécois et la Coalition avenir Québec ont tous deux parlé du « jour de la marmotte ».

« Jean Charest en 2010 est venu faire la même annonce : trois voies, dont une voie réservée pour le transport collectif », a renchéri Mario Laframboise, député caquiste de Blainville.

« Huit ans plus tard, on fait la même annonce à la veille des élections. Donc nous, ce que je peux dire, à la Coalition avenir Québec : on va la réaliser quand on sera au pouvoir. »

« Les gens de la couronne nord ne sont pas naïfs, a renchéri Mathieu Traversy, député péquiste de Terrebonne. Rien n'est joué. On fait des promesses de commencer les travaux au printemps de l'année prochaine, après des élections, et la réalisation pas avant 2025... Donc peut-être après deux autres élections générales ! On va continuer au Parti québécois de mettre de la pression pour essayer de faire réaliser ce projet le plus rapidement possible. »

Le Parti libéral du Québec représente les six circonscriptions de Laval à l'Assemblée nationale, tandis que la CAQ en représente quatre sur cinq à proximité de ce prolongement projeté sur la couronne nord. Le parti de François Legault, en bonne position dans les sondages, espère évidemment faire des gains sur l'île Jésus aux élections du 1er octobre.

Le maire de Bois-des-Filion, jusqu'où serait prolongée l'autoroute, a plutôt opté pour un optimisme prudent. « C'est avec grande satisfaction que nous accueillons cette huitième annonce ministérielle aujourd'hui, avec l'espoir qu'il s'agit de la dernière et que nous pouvons enfin y croire », a déclaré Gilles Blanchette.

« Il y a 45 ans, presque jour pour jour, 80 maisons et 30 commerces du centre-ville de Bois-des-Filion ont été démolis sous le pic des démolisseurs pour faire place à une autoroute qui n'est jamais venue, a-t-il ajouté. Aujourd'hui, ce parachèvement de l'autoroute 19 semble enfin prendre son envol. »

La Coalition pour le parachèvement de l'autoroute 19 s'est réjouie de cette annonce quant à la forme que prendra le projet. « Enfin ! », dit son communiqué de presse. L'organisme a remis l'une de ses épinglettes au premier ministre pour montrer sa satisfaction.