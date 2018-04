Inconduite sexuelle: tentative de «cover up» du PLQ, accuse l'opposition

Selon nos sources, l'employée politique libérale qui avait reçu sur son téléphone cellulaire une photo pornographique du député libéral Yves St-Denis avait prévenu la direction du Parti libéral du Québec (PLQ) dès 2014. Ces sources ont aussi indiqué que le député, qui a quitté mardi le caucus du PLQ, avait également transmis des photos dégradantes à deux jeunes employées de la permanence du parti, des secrétaires qui ont depuis quitté leur emploi. C'est cette révélation qui a poussé fin octobre la première victime, employée politique dans les Laurentides, à revenir à la charge auprès du cabinet de Philippe Couillard et auprès d'un responsable de l'organisation du parti.

Selon les informations recueillies, la dénonciation de 2014 - survenue peu après les élections d'avril - était carrément restée lettre morte, aucune suite n'y ayant été donnée par la direction du PLQ informée de l'inconduite du député, alors nouvellement élu. Plus récemment, lorsqu'elle a rappelé ce qui était survenu en 2014, la victime a été invitée sans détour à se taire.

Geneviève Guilbault, députée caquiste de Louis-Hébert, parle ni plus ni moins d'une tentative de « cover up » de la part de ses adversaires politiques qui « simulent du jour au lendemain une espèce de problème moral ». « Qui savait quoi et depuis quand ? », a-t-elle martelé.

« Moi, si je recevais cette photo-là, sans l'avoir demandé, je me considérerais comme la victime d'une inconduite sexuelle. (...) Au Parti libéral, c'est toujours la même chose. Il y a un scandale sexuel, il y a une tentative de "cover up" et ça finit par sortir dans les médias », affirme-t-elle, faisant des parallèles avec des allégations de nature sexuelle qui ont visé par le passé d'autres députés, notamment Gerry Sklavounos.

Lors d'une mêlée de presse à l'Assemblée nationale mercredi, Philippe Couillard a annoncé que des « vérifications » seront faites pour faire la lumière sur cette histoire. « Dès que j'ai lu ces déclarations, je me suis assuré que les vérifications en cours au parti couvrent également cet élément-là, et ça va être le cas. Je veux en avoir le coeur net. Ce n'est pas vrai qu'on va banaliser cette situation », a-t-il affirmé. Le chef libéral a ajouté qu'il est « hors de question qu'on empêche qui que ce soit d'avoir accès aux recours nécessaires » pour présenter une plainte.

Selon nos sources, dès octobre, l'employée avait raconté l'histoire à Nicole Ménard, whip du Parti libéral - pourtant, Mme Ménard, publiquement, reportait au 1er décembre, plus d'un mois plus tard, cette dénonciation. Celle-ci, comme le prévoit la directive sur le harcèlement des employés politiques, a soumis la question à la répondante en matière d'inconduite sexuelle de la direction des ressources humaines à l'Assemblée nationale.

« Je vais vous réitérer ce que je vous ai dit (mardi). Dès que la plaignante m'a parlé le 1er décembre dernier, je lui ai fortement recommandé d'avoir recours à la politique de harcèlement de l'Assemblée nationale. Je lui ai même envoyé le document », a répliqué Mme Ménard mercredi.

« On parle d'une enquête qui est en cours au bureau de la whip en chef du gouvernement, qui est une femme ! Comment [Nicole Ménard a pu], jour après jour, côtoyer le député en question, sachant ce qu'elle sait, sans avoir de problèmes de conscience ? », se questionne Mme Guilbault de la CAQ.

Pour Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire (QS) , la présente situation a l'air d'une tentative de « camouflage ».

« Quand un parti politique est informé de l'existence d'allégations de nature sexuelle, leur devoir est d'accompagner les victimes, de faire enquête et de faire le ménage. Pas de faire taire les victimes pour sauver la réputation du parti », affirme-t-il.

« Dans deux cas récents au Nouveau Parti démocratique (NPD) et au Parti libéral du Canada (PLC), il y a eu une décision rapide de suspendre temporairement le député du caucus le temps de faire la lumière sur les allégations. (...) C'est ce qu'aurait dû faire le Parti libéral », ajoute-t-il.

« À partir du moment où il y a une plainte, on devrait au minimum prendre la précaution de l'exclure ou de le mettre à l'écart de ses activités régulières », affirme également Mme Guilbault.

« Ils auraient pu agir plus tôt. C'est triste qu'on soit obligé d'attendre d'être devant les médias pour qu'une formation politique agisse », déplore pour sa part Sylvain Pagé du Parti québécois (PQ).