Québec veut réduire le temps de déplacement domicile-travail

Entre autres mesures, il s'est donné l'objectif ambitieux de réduire de 20 % le temps de déplacement moyen entre le domicile et le travail.

L'annonce en a été faite, mardi à Montréal, par le premier ministre Philippe Couillard, en compagnie du ministre des Transports, André Fortin, devant des représentants des municipalités et des groupes d'intérêt.

Il compte y parvenir par différents moyens, dont des investissements dans le transport en commun, bien sûr, mais aussi une diminution des déplacements solo en voiture de 20 % et, surtout, une diversification des choix de moyens de transport pour les citoyens.

Par exemple, une somme de 681 millions $ supplémentaires est octroyée pour « rendre le transport collectif urbain plus attrayant et compétitif » et une autre somme supplémentaire de 112 millions $ pour rendre plus attrayant le transport régional et interurbain.

Québec souhaite accroître de 5 % par année l'offre de services pour le transport collectif et fait le pari que les gens seront ainsi plus tentés d'utiliser le transport collectif.

Le gouvernement veut de façon générale diversifier les offres de moyens de transport pour donner des choix aux citoyens. Il vise ainsi à ce que « 70 % de la population ait accès à au moins quatre services de mobilité durable ».