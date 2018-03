Revenue au PQ, Lisette Lapointe entretient le mystère sur une candidature

Lisette Lapointe, ex-députée et veuve de Jacques Parizeau, a confirmé cet avant-midi à Montréal qu'elle redevenait membre du Parti québécois (PQ), sept ans après en avoir claqué la porte.

Elle entretient le mystère sur la possibilité qu'elle se présente aux prochaines élections, mais occupera d'ici là un poste de conseillère pour les dossiers touchant les aînés.

« Je suis un peu les traces de Camil Bouchard et de Jean-Martin Aussant en joignant à nouveau les rangs du Parti québécois et en voulant mettre la main à la pâte pour préparer, dans différents domaines, la souveraineté du Québec », a-t-elle dit en conférence de presse avec Jean-François Lisée.

Mme Lapointe, considérée comme une souverainiste pressée, accepte-t-elle la promesse du chef du PQ de ne pas tenir de référendum dans un premier mandat ?

« J'ai été un peu surprise de ça. C'est vrai que j'aimerais ça que la souveraineté se fasse le plus rapidement possible, je pense que c'est notre objectif à tout le monde », a-t-elle dit. Mais « il faut bien se rendre compte qu'on est loin de l'objectif, si on tenait un référendum dans les prochains mois, je crois que ce serait hasardeux ». Elle s'est dite rassurée par la mise à jour des études sur la souveraineté annoncée par M. Lisée.

Elle-même sera responsable de mettre sur pied « une proposition solide, audacieuse, intéressante pour les aînés » en collaboration avec le porte-parole actuel du dossier, Harold Lebel.

L'ex-mairesse du village de Saint-Adolphe-d'Howard n'a pas voulu prendre d'engagement quant à une candidature pour l'élection d'octobre 2018. « Il y a des jours où j'ai des tentations, mais il faut être raisonnable. Il faut commencer par le commencement », a-t-elle dit. En annonçant sa décision de ne pas solliciter de nouveau mandat municipal l'an dernier elle avait dit vouloir consacrer plus de temps à sa famille, à ses amis et à l'écriture.

Lisette Lapointe avait quitté le Parti québécois en 2011 après avoir été élue députée de Crémazie en 2007 puis en 2008. Avec Pierre Curzi et Louise Beaudoin, elle dénonçait alors une « direction obsédée par le pouvoir » dans le contexte du projet d'amphithéâtre à Québec.