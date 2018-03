Jean-Martin Aussant: «Revenir 10 ans en arrière, ferais-je la même chose?»

Martin Croteau

(Québec) Si tout était à refaire, Jean-Martin Aussant n'est plus certain qu'il aurait claqué la porte du Parti québécois (PQ) pour fonder Option nationale (ON) en 2011. C'est l'aveu surprenant du candidat à l'investiture péquiste dans Pointe-aux-Trembles.