Interdiction des pitbulls: un projet de loi «polarisant», conçoit Coiteux

(Québec) Martin Coiteux ne veut pas se mettre « des lunettes roses » et nier que son projet de loi qui interdirait les pitbulls est « polarisant ». « Mais on va en consultation parce qu'on veut aller de l'avant », a-t-il affirmé, mardi, à quelques heures du début des auditions publiques sur le projet de loi traitant de l'encadrement des chiens au Québec.

Dès 16h, le ministre de la Sécurité publique entamera les consultations particulières, accueillant en soirée au Salon rouge de l'Assemblée nationale l'Ordre des médecins vétérinaires, la Ville de Laval, la Fédération québécoise des municipalités et Lise Vadnais, la soeur de Christiane Vadnais, tuée par le pitbull d'un de ses voisins en 2016.

« Je ne sais pas si c'est possible de trouver un consensus très large, mais il est peut-être possible de trouver un point de ralliement du plus grand nombre. Alors je vais écouter tout le monde, je vais poser des questions, je vais échanger avec tout le monde », a affirmé M. Coiteux lors d'une mêlée de presse au parlement.

« Il y a des gens qui vont insister sur l'importance d'aller jusqu'à [bannir les pitbulls] et il y a des gens qui vont nous présenter d'autres points de vue. Mon rôle comme ministre de la Sécurité publique, c'est de m'assurer qu'en fin de parcours, on aura le meilleur régime d'encadrement possible, qui assure la sécurité des personnes », a-t-il ajouté.

Au début du mois de mars, la présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, la Dre Caroline Kilsdonk, affirmait à La Presse que « parler de la question de la race centre le débat sur une possible solution à court terme », mais que « personne ne croit vraiment qu'une telle mesure soit une solution à long terme ». Mme Kilsdonk sera la première à témoigner en commission parlementaire, mardi après-midi.

Montréal sera-t-il présent ?

En date de mardi après-midi, il n'était toujours pas clair si la Ville de Montréal, qui a récemment suspendu les règles établies par l'administration Coderre pour interdire les pitbulls, allait se présenter ou non cette semaine à Québec dans le cadre de la commission parlementaire.

« La Ville de Montréal a été invitée, mais ne participera pas aux consultations particulières du projet de loi 128. Il n'y a pas d'explication particulière pour son désistement », a affirmé le secrétariat de la Commission des institutions à la question posée par La Presse.

De son côté, le relationniste Gonzalo Nunez, de la division des relations avec les médias de Montréal, a écrit à La Presse que « comme ce fut le cas pour d'autres enjeux d'importance au cours des derniers mois, comme la légalisation du cannabis ou la révision du code de la sécurité routière, la Ville de Montréal déposera un mémoire à la Commission des institutions dans le cadre des consultations sur le projet de loi 128, le 22 mars 2018. Cette décision se base notamment sur le fait que présentement, la Ville mène des consultations pour la refonte de son Règlement sur la gestion animalière. »

Au moment de publier, M. Nunez n'avait toujours pas précisé si la Ville allait être présente pour répondre aux questions des parlementaires le jour du dépôt de son mémoire. Pour l'instant, selon l'horaire, seul le chef de l'opposition à l'hôtel de ville est inscrit à l'ordre du jour.

