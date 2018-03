Philippe Couillard rencontre le premier ministre français Édouard Philippe

C'est ce qu'a laissé entendre le premier ministre français Édouard Philippe, flanqué de son homologue Philippe Couillard, à l'hôtel de Matignon à Paris.

M. Couillard visitait son vis-à-vis dans le cadre des rencontres alternées des deux premiers ministres, une tradition depuis 40 ans.

La question nationale du Québec est revenue sur le tapis lors de la conférence de presse qui clôture la rencontre.

M. Philippe n'a pas voulu afficher de préférence, quant au choix constitutionnel du Québec, mais il s'est distancé de la position du précédent président Sarkozy, qui avait affiché un penchant fédéraliste.

« La France et le Québec depuis longtemps côte à côte et pour longtemps côte à côte, a-t-il déclaré. L'amitié et le lien qui nous unit semblent plus durables et plus essentiels que n'importe quelle position institutionnelle. »