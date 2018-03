Pitbulls: le projet de loi «polarise», disent les vétérinaires

Le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux entamera en commission parlementaire, le 20 mars prochain, les consultations publiques sur le projet de loi 128, qui interdirait au Québec les races pitbull et rottweiler, ainsi que leurs croisements. Seuls les propriétaires actuels de ces chiens conserveraient en partie le droit de les garder.

La présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, la Dre Caroline Kilsdonk, qui sera la première à témoigner en commission parlementaire, juge pour sa part que «parler de la question de la race centre le débat sur une possible solution à court terme», mais que «personne ne croit vraiment qu'une telle mesure soit une solution à long terme».

«Il faut qu'on parle d'autres choses si on veut avancer dans ce dossier-là! Qu'on arrête de nous diviser entre les pro et les anti-pitbulls et qu'on considère la question [de la sécurité des personnes] dans son ensemble. Sinon, on ne s'en sortira jamais», plaide-t-elle.

«C'est inutile, ça polarise les gens sur une question qui, à long terme, n'a pas un impact suffisant et important. Je vous parle autant comme citoyenne, comme éthicienne, comme présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires : qu'est-ce que ça donne de camper les gens dans deux camps qui s'opposent si, au final, on ne s'est pas occupé du problème?»

À l'Assemblée nationale, la Dre Kilsdonk souhaite agir comme une éclaireuse pour proposer d'autres solutions qui ne sont pas prévues ou annoncées pour l'instant par le gouvernement. La présidente de l'Ordre croit d'abord qu'il faut établir un programme de responsabilisation des propriétaires de chiens, un élément «tellement essentiel» qui ne figure pas au projet de loi actuel.

«La plupart des gens qui ont des animaux ne comprennent pas les signaux de leur propre animal. C'est ce qui explique d'ailleurs que la plupart des morsures se produisent dans la maison même de l'animal», illustre-t-elle.